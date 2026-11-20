كشفت مصادر مطلعة أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، عقدا اجتماعًا مع مسؤولين قطريين في العاصمة الألمانية برلين، لبحث جهود الوساطة الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والعمل على احتواء التوترات ومنع تجدد المواجهة العسكرية بين الجانبين.

وذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلًا عن مصدرين مطلعين على الاجتماع، أن اللقاء عُقد الخميس 19 نوفمبر 2026، بمشاركة مسؤولين قطريين بارزين، في إطار التحركات الدبلوماسية التي تقودها الدوحة لمحاولة التوصل إلى تفاهم يعيد المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران.



وأوضح التقرير أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والمبعوث القطري علي بن فهد الهاجري، شاركا في الاجتماع، الذي ركز على سبل إعادة تثبيت وقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات النووية، وتجنب العودة إلى الحرب، في ظل استمرار الخلافات بشأن شروط أي اتفاق محتمل.

وتعمل قطر منذ أسابيع على تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، مستفيدة من اتصالاتها مع المسؤولين في البلدين، إذ التقى رئيس الوزراء القطري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس في واشنطن الأسبوع الماضي، لبحث فرص تحريك المفاوضات وتقليص الفجوة بين مواقف الطرفين.



وفي سياق متصل، أشار «أكسيوس» إلى أن رئيس الوزراء القطري التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تركيا قبل نحو أسبوع، وأطلعه على نتائج مباحثاته مع ترامب وفانس، كما بحث الجانبان سبل تجاوز حالة الجمود التي تواجه المسار التفاوضي.

وأضاف التقرير أن وفدًا فنيًا إيرانيًا زار الدوحة خلال الأسبوع الجاري لمتابعة الاتصالات، بالتزامن مع تحركات عراقجي إلى باكستان وسلطنة عمان لبحث الحلول الدبلوماسية للأزمة.

ورغم تعدد اللقاءات والاتصالات الإقليمية، نقل الموقع عن مصادر مطلعة أنه لم يتحقق تقدم ملموس حتى الآن في جهود الوساطة.