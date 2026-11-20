واصل المنتخب المصري للمصارعة تألقه في منافسات النسخة الـ 37 من بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة 2026؛ بعدما نجح في حصد المركز الأول في منافسات المصارعة الحرة والرومانية تحت 15 سنة، ليؤكد تفوقه على المستوى الدولي، ويضيف إنجازا جديدا لسجل الرياضة المصرية.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ منافسات البطولة خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 16 دولة، في تجمع رياضي دولي كبير يشهد مشاركة نخبة من أبطال المصارعة والمواهب الواعدة من مختلف أنحاء العالم.

ونجح أبطال مصر في فرض سيطرتهم على منافسات المصارعة الحرة تحت 15 سنة، بعدما حصدوا 8 ميداليات متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية، ليتصدر المنتخب المصري الترتيب العام للمنافسات.

كما واصل الفراعنة تفوقهم في منافسات المصارعة الرومانية تحت 15 سنة، بعدما اعتلوا قمة الترتيب العام برصيد 10 ميداليات متنوعة، بواقع 6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية، ليجمع المنتخب المصري المركز الأول في منافسات الأسلوبين الحرة والرومانية.

ويعكس هذا الإنجاز، المستوى المتميز الذي ظهر به لاعبو المنتخب الوطني، والجهود المبذولة في إعداد جيل جديد من أبطال المصارعة القادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل الدولية.

من جهته، قدم العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، التهنئة إلى لاعبي المنتخب الوطني في منافسات المصارعة الحرة والرومانية تحت 15 سنة، بمناسبة هذا الإنجاز المميز، مشيدا بالمستوى الفني والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال المنافسات.

وأكد رئيس الاتحاد أن تصدر مصر للمنافسات في المصارعة الحرة والمصارعة الرومانية؛ يعكس حجم العمل الذي يتم داخل منظومة المصارعة المصرية، والاهتمام ببناء قاعدة قوية من الناشئين، مشددا على أن الاتحاد يواصل العمل من أجل اكتشاف المواهب الواعدة وتوفير أفضل فرص الإعداد والاحتكاك الدولي أمام اللاعبين.

واختتم سعيد صلاح تهنئته بالتأكيد على أن هذه النتائج تمثل حافزا قويا لمواصلة تحقيق الإنجازات خلال باقي منافسات البطولة، ورفع اسم مصر عاليا في مختلف البطولات الدولية.

وتشهد البطولة منافسات المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة، بمشاركة اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات العمرية، بداية من تحت 15 سنة وتحت 17 سنة وتحت 20 سنة، وصولا إلى منافسات الكبار، في مواجهات قوية تجمع مدارس مختلفة وخبرات دولية متنوعة على بساط المنافسة.

وتضم قائمة الدول المشاركة كلا من إنجلترا وروسيا وكوريا وباكستان والعراق والبحرين والسعودية والأردن وتونس وصربيا وبلغاريا وأوكرانيا وإستونيا وأفغانستان وأرمينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.