أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته السابعة والأربعين، فوز الفيلم الروائي الطويل «برلين»، إخراج أحمد عبدالله، بجائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور)، وهي شهادة تُمنح لأحد أفلام المسابقة الدولية بناءً على تصويت الجمهور.

وتبلغ مدة فيلم «برلين» 94 دقيقة، وتدور أحداثه على مدار يوم واحد في العاصمة الألمانية برلين، حيث تتشابك أقدار 3 غرباء عرب في سلسلة من اللقاءات السريالية، التي تجبرهم على مواجهة أشباح ماضيهم، في رحلة تتقاطع فيها المصائر وتتكشف خلالها جوانب من حكاياتهم الشخصية.

ويُعد أحمد عبدالله صانع أفلام ومصور مصري، ومن أبرز الأصوات في السينما العربية المستقلة.

وتضم مسيرته السينمائية عددًا من الأفلام البارزة، من بينها «هيلوبوليس»، و«ميكروفون»، و«فرش وغطا»، و«ديكور»، و«ليل/ خارجي»، و«19 ب»، التي شهدت عروضها الأولى في كبرى المهرجانات الدولية، ومنها مهرجانات تورونتو ولندن السينمائي ومراكش.

وإلى جانب نشاطه السينمائي، يقيم معارض لأعماله في التصوير الفوتوغرافي، ويشارك في لجان تحكيم المهرجانات الدولية، فضلًا عن عمله في تدريس صناعة السينما.