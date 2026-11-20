سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 تراجعًا جديدًا داخل محلات الصاغة، مع انخفاض أسعار مختلف الأعيرة خلال ختام التعاملات، وسط استمرار الضغوط على المعدن الأصفر محليًا وعالميًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، نحو 5540 جنيهًا، متراجعًا بنحو 40 جنيهًا من اخر تحديث .

وتأتي هذه التحركات في ظل موجة هبوط ملحوظة شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، بعدما فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 2100 جنيه مقارنة بأعلى مستوى سجله في مارس الماضي عند 7650 جنيهًا، كما تراجع بنحو 850 جنيهًا خلال شهر نوفمبر الجاري، وهو ما يعكس حجم التغيرات التي شهدها سوق الصاغة خلال الأشهر الماضية.

ويتابع المواطنون والمستثمرون سعر الذهب اليوم بصورة مستمرة، خاصة مع التغيرات المتلاحقة في أسعار الأعيرة المختلفة، وتأثيرها على قرارات الشراء والبيع، سواء بغرض الزينة أو الادخار والاستثمار.

سعر الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب تراجعًا جديدًا خلال ختام تعاملات الجمعة 20 نوفمبر 2026، وسجلت الأعيرة المختلفة مستويات متفاوتة، وجاءت الأسعار المعلنة على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 6331 جنيهًا.

سجل نحو 6331 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 5540 جنيهًا.

بلغ نحو 5540 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى نحو 4748 جنيهًا.

وصل إلى نحو 4748 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 14: سجل نحو 3693 جنيهًا.

سجل نحو 3693 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب: بلغ نحو 44320 جنيهًا، لوزن 8 جرامات من عيار 21.

بلغ نحو 44320 جنيهًا، لوزن 8 جرامات من عيار 21.

وتعكس هذه الأسعار استمرار التراجع داخل سوق الصاغة، مع اختلاف قيمة الجرام بحسب درجة نقاء الذهب والعيار، فيما تظل الأسعار قابلة للتغير مع حركة التداولات وتحديثات السوق.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، خلال ختام التعاملات اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، نحو 5540 جنيهًا، بعدما انخفض بنحو 40 جنيهًا، ليواصل تحركاته المتراجعة خلال الفترة الأخيرة.

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا في محلات الصاغة، لذلك يحظى باهتمام كبير من جانب المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو متابعة تطورات أسعار المعدن الأصفر.

وعند شراء المشغولات الذهبية، تضاف تكلفة المصنعية إلى السعر الأساسي للجرام، وتتراوح وفقًا للأسعار المعلنة بين 100 و200 جنيه، بحسب طبيعة المشغولات والتصميم ومحل البيع.

الذهب يفقد 2100 جنيه من أعلى مستوى سجله في مارس

تكشف حركة سعر الذهب اليوم عن تراجع كبير مقارنة بالمستويات القياسية التي وصل إليها المعدن الأصفر خلال مارس الماضي، إذ فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 2100 جنيه من أعلى سعر سجله عند 7650 جنيهًا.

كما انخفض سعر الجرام بنحو 850 جنيهًا خلال شهر نوفمبر الجاري، في تراجع يعكس استمرار الضغوط على الأسعار، ويضع المتعاملين في سوق الصاغة أمام تحركات متغيرة تتطلب متابعة مستمرة قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

وتكتسب هذه التراجعات أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين الذين اشتروا الذهب عند مستويات سعرية مرتفعة، وكذلك الراغبين في استغلال انخفاض الأسعار لشراء المشغولات أو تكوين مدخرات من المعدن الأصفر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، خلال ختام تعاملات الجمعة 20 نوفمبر 2026، نحو 6331 جنيهًا، ليواصل تحركاته بالتزامن مع تراجع باقي الأعيرة داخل محلات الصاغة.

ويتميز عيار 24 بارتفاع درجة نقائه مقارنة بالأعيرة الأخرى، ويُستخدم بصورة واسعة في السبائك الذهبية وبعض أشكال الاستثمار في المعدن الأصفر، لذلك يتابعه المهتمون بالادخار والاستثمار إلى جانب متابعة أسعار المشغولات التقليدية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4748 جنيهًا خلال ختام التعاملات، متأثرًا بالانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب في سوق الصاغة.

ويحظى هذا العيار بإقبال من جانب شريحة من المشترين، خاصة في المشغولات الذهبية التي تعتمد على تصميمات متنوعة، كما أن سعره الأقل مقارنة بعيار 21 يجعله ضمن الخيارات التي يضعها بعض المواطنين في حساباتهم عند الشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 3693 جنيهًا خلال ختام تعاملات الجمعة، ليأتي ضمن الأعيرة التي سجلت تراجعًا بالتزامن مع انخفاض الأسعار في سوق الصاغة.

ويختلف الإقبال على هذا العيار بحسب طبيعة الطلب وتفضيلات المشترين، إذ تتأثر أسعار المشغولات المصنوعة منه أيضًا بتكاليف التصنيع والمصنعية التي تضاف إلى السعر الأساسي للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم في الصاغة

سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 44320 جنيهًا خلال ختام تعاملات الجمعة 20 نوفمبر 2026.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام شريحة من المواطنين الراغبين في الادخار، نظرًا إلى ارتباط قيمته بسعر جرام الذهب عيار 21، إلى جانب متابعة التغيرات التي تطرأ على أسعار المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

وتتغير قيمة الجنيه الذهب مع تحركات سعر العيار المستخدم في تصنيعه، لذلك يحرص المتعاملون على متابعة سعره بصورة مستمرة قبل إتمام عمليات الشراء أو البيع.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وعلى المستوى العالمي، سجل سعر الذهب نحو 3573 دولارًا خلال ختام تعاملات الجمعة 20 نوفمبر 2026، متاثرا بتوقعات رفع الفائدة الأمريكية.

وتنعكس حركة الذهب عالميًا على اتجاهات الأسعار في الأسواق المختلفة، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بسعر صرف العملات وحركة التداولات وتكاليف الاستيراد والطلب داخل كل سوق.

ويظل ارتباط السوق العالمية بالمحلية أحد العوامل المهمة التي يتابعها المتعاملون عند تقييم اتجاهات سعر الذهب اليوم، خاصة مع استمرار التغيرات السعرية خلال الفترة الحالية.