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أصيب خمسة فلسطينيين بينهم حالات خطيرة، اليوم الجمعة؛ إثر قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على الجزء الشرقي من مخيم المغازي؛ ما أدى إلى نزوح عشرات العائلات من منازلها، بعد نسف عدة منازل واستمرار إطلاق النار وقذائف المدفعية.

كما تواصل قوات الاحتلال نسفها عددا من المباني والمنشآت شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، عبر إسقاط صناديق متفجرة من مسيّرات على المنازل، ويتم تفجيرها عن بُعد.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المخيم وانتشرت في شوارعه، واستولت على دراجة نارية لأحد الفلسطينيين.

كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حارة البيادر من مدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي على شاب ما أدى لإصابة في القدم، وتم نقله إلى مستشفى أريحا الحكومي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان شمال أريحا، وتواجدت قرب المقبرة الرومانية المكتشفة حديثا.

وفي رام الله، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، خلال هجوم مستوطنين على قاطفي الزيتون في بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا قرية النبي صالح وهاجموا المواطنين خلال قطف ثمار الزيتون عند أطراف القرية، وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم.

بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالظهر لشاب إثر إطلاق النار عليه من المستوطنين.

وفي الخليل، أصيب شاب فلسطيني بجروح وكدمات، إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحامهم مخيم الفوار جنوب الخليل.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الفوار، وانتشرت في أزقته خلال خروج الفلسطينيين من صلاة الجمعة، وأوقفت مركباتهم وفتشتها، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، واحتجزت شابا واعتدت عليه بالضرب ونكلت به، ما أدى إلى إصابته بجروح؛ نقل على إثرها إلى المستشفى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين، عقب اعتداء المستوطنين عليهم أثناء قطف ثمار الزيتون في قرية بيرين شرق الخليل.

وفي الأغوار الشمالية، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين من تأهيل خيامهم في خربة سمرة بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت خربة سمرة ومنعت الفلسطينيين من أعمال تأهيل الخيام التي دمرتها الأمطار الغزيرة قبل حوالي أسبوعين في الخربة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة في المنطقة، ومنعهم من إنشاء بنى تحتية في المنطقة.