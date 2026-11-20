حصد النجم حاتم صلاح على جائزة أفضل ممثل باختيار لجنة التحكيم عن مسلسل "إفراج" في حفل جوائز الأفضل عربيًا المقامة تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب، برئاسة المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل عربيًا في 4 ديسمبر 2026، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، للاحتفاء بعدد من التجارب الفنية البارزة التي حققت نجاحًا وتأثيرًا لدى الجمهور العربي.

تكريم حاتم صلاح

وأعرب النجم حاتم صلاح عن سعادته بتكريم من قبل حفل جوائز الأفضل عربيا في دورتة الرابعة والمقام تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين وسط كوكبة من نجوم الفن من العالم العربي.

من جانبه، أكد المخرج محمد كرم، رئيس حفل الأفضل عربيًا، حرص إدارة الحفل على تكريم القامات التي ساهمت في إثراء الحركة الفنية والإعلامية المصرية والعربية، وتركت بصمات مميزة في وجدان الجمهور من خلال أعمال وشخصيات لا تزال حاضرة.

وأعرب كرم عن اعتزاز الحفل بتكريم النجم حاتم ، كأفضل ممثل عن مسلسل " إفراج" دراما رمضان 2026 باختيار لجنة التحكيم حفل الأفضل عربيا.

وأوضح رئيس الحفل أن برنامج تكريمات الدورة الرابعة من جوائز الأفضل عربيًا، المقامة تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة، يتضمن مجموعة من الأسماء الفنية البارزة التي ساهمت في تشكيل الوجدان العربي من المحيط إلى الخليج، مؤكدًا أن الحفل يستهدف الاحتفاء بالتجارب الفنية الثرية والنماذج التي تركت أثرًا واضحًا في الساحة الفنية.