أوصى الشيخ صلاح البدير ، إمام وخطيب المسجد النبوي، بالتوبة والاستغفار من الذنوب فالله سبحانه و تعالى لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر فهو بعد التوبة غافر.

باب التوفيق عنه مسدود

وأوضح " البدير " خلال خطبة الجمعة الثانية من شهر جمادي الآخر اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن المستغفرين صدقًا الذين يستغفرون ثم لا يعودون ويندمون ثم لا ينقلبون ويقلعون ثم لا يرجعون.

وأضاف أن من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود فباب التوفيق عنه مسدود، فمن لم تكن ثمرة الاستغفار تعجيل التوبة وترك الإصرار على المعصية والغمامة من الظلم والجور هو جاهل مغرور.

ونبه إلى أن الاستغفار عادة الأبرار وديدن الأخيار، فقال الله سبحانه وتعالى: (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ) ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (وَاللهِ إني لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وأَتُوبُ إليهِ في اليومِ أَكْثَرَ من سَبْعِينَ مَرَّةً).

واستشهد بما جاء في الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت).

وأبان أنه إذا كان الاستغفار شأن الأنبياء والرسل فماذا ينبغي أن يكون عليه أهل التفريط والإضاعة المسرفين في الآثام التاركين للطاعة، الاستغفار مجمع الخيرات ومنبع الطاعات، وبه تستنزل الأرزاق والبركات وزيادة في الإيمان.

وأردف: وبهجة في الجنان وقوة في الأبدان وكثرة في المال والولد وسلامة من الضيق والكرب، لما قال تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا).

وأكد أن كثرة الاستغفار أمان من المخاوف ونور في الصحائف وممحاة للذنوب قال تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)، موضحًا أن باب التوبة مفتوح .