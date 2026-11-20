يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام الجونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض إلى مواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح أصحاب الأرض إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور لتحقيق أول انتصار لهم في المسابقة والخروج من سلسلة النتائج السلبية.

موعد مباراة الزمالك والجونة والقنوات الناقلة

ويحل الزمالك ضيفًا على الجونة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2026، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل شبكة قنوات أون سبورت المواجهة، باعتبارها الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

موقف الزمالك في جدول ترتيب الدوري

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل في مواجهة واحدة، وتلقى هزيمة وحيدة.

وعلى المستوى الهجومي، سجل لاعبو الفريق الأبيض 11 هدفًا خلال أول 8 جولات، بينما استقبلت شباكهم 4 أهداف فقط، ليصل فارق الأهداف إلى 7.

ويأمل الزمالك في مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث أمام الجونة، من أجل تعزيز رصيده ومواصلة مطاردة الأهلي وبيراميدز على صدارة المسابقة، خاصة مع اشتداد المنافسة بين فرق المقدمة.

أرقام الجونة قبل مواجهة الزمالك

على الجانب الآخر، يعيش فريق الجونة بداية صعبة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار خلال أول 8 مباريات خاضها في المسابقة.

واكتفى الجونة بحصد 3 نقاط فقط، بعدما تعادل في 3 مواجهات وتلقى 5 هزائم، ليحتل المركز العشرين والأخير في جدول الترتيب.

وسجل لاعبو الجونة 5 أهداف خلال الجولات الثماني الماضية، بينما استقبلت شباك الفريق 11 هدفًا، بفارق أهداف يصل إلى سالب 6.

ويتطلع أصحاب الأرض إلى استغلال مواجهة الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية، تكون بداية لتصحيح المسار وإنهاء سلسلة غياب الانتصارات، إلى جانب تحسين موقف الفريق والابتعاد عن قاع جدول الترتيب.

طموحات مختلفة في مواجهة الزمالك والجونة

وتحمل المباراة أهدافًا متباينة للفريقين، إذ يدخل الزمالك المواجهة بحثًا عن الفوز ومواصلة الضغط على فرق المقدمة، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري المصري.

في المقابل، يخوض الجونة اللقاء تحت ضغط الحاجة إلى تحقيق نتيجة إيجابية، بعدما أخفق في تحقيق أي فوز خلال الجولات الثماني الأولى، ليصبح مطالبًا باستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج من أزمته وتحسين موقعه في جدول المسابقة.

وتترقب الجماهير مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين، في ظل رغبة الزمالك في مواصلة مطاردة الصدارة، مقابل سعي الجونة لإنقاذ بدايته في الموسم الحالي.