كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدي عليه بالضرب وتهديده ونجله بالقتل بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة دمنهور بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول، مدرس، وطرف ثانٍ يضم مدرسًا وسيدة، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات تتعلق بالجيرة ولهو الأطفال.

وكشفت التحريات أن الخلافات تطورت إلى مشادة كلامية وتبادل السباب بين الطرفين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها، كما تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.