استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في 19 شهرًا، متجهًا لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومًا بتوقعات استمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، إلى جانب تزايد المخاوف بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي، ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة.

وجاء صعود الدولار بالتزامن مع تراجع الأسهم الأمريكية، حيث انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 5% خلال الأسبوع، في ظل مخاوف بشأن جدوى الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، رغم الطرح الأولي القياسي لشركة "أنثروبيك" الأمريكية المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي بلغت قيمتها السوقية خلاله نحو تريليوني دولار.

وزادت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة من دعم العملة الأمريكية، وسط توقعات الأسواق بأن تكون الزيادة المقبلة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر المقبل، فيما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وفي أسواق العملات، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.4% أمام الدولار إلى 159.07 ين، مدعومًا بتسارع التضخم الأساسي في اليابان إلى 2.2% خلال أكتوبر، متجاوزًا مستهدف البنك المركزي البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي، ما عزز توقعات رفع أسعار الفائدة اليابانية مجددًا في ديسمبر.

في المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3107 دولار، مقتربًا من أدنى مستوياته في عام، بينما سجل اليورو 1.0971 دولار، بالقرب من أدنى مستوى له منذ أبريل 2025.

كما ارتفع اليوان الصيني المتداول خارج البر الرئيسي بنسبة 0.3% إلى 6.6762 يوان للدولار، في حين أبقى البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير للشهر الثامن عشر على التوالي.