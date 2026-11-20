أكد علي صالح، المستثمر في قطاع الذهب، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة الدهابة تمثل خطوة مهمة للحفاظ على ثروات الدولة وتنظيم الاستفادة منها، بدلًا من اقتصارها على فئات معينة.

وقال على صالح، خلال لقاء مع قناة إكسترا نيوز، إنه يوجه الشكر للرئيس السيسي على هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت استفادة فئات محددة فقط من ثروات الذهب، مؤكدًا تأييده لجهود الدولة في تنظيم القطاع والحفاظ على موارده.

وأضاف: «إحنا مع الدولة قلبًا وقالبًا»، مشددًا على أهمية المبادرة في حماية ثروات مصر وتحقيق الاستفادة منها.