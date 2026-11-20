تعرض منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا للهزيمة في مستهل مشواره في بطولة كأس العالم المقامة في قطر أمام نظيره اليوناني بنتيجة هدفين مقابل هدف

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى من البطولة، التي تضم إلى جانبه منتخبات اليونان وقطر وبنما

وشهدت الجوله فوز المنتخب القطري على نظيره البنمي بهدفين دون رد.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الافتتاحية كالتالي :



1. قطر:3 نقاط، سجل هدفين واستقبلت شباكه 0.



2. اليونان: 3 نقاط، سجل هدفين واستقبلت شباكه هدفًا واحدًا.



3. مصر: بدون نقاط، سجل هدفًا واستقبلت شباكه هدفين.



4. بنما: بدون نقاط، لم تسجل أهدافًا واستقبلت شباكه هدفين