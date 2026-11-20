حذرت الفصائل اليمنية من استهداف محطة الشقيق الكهربائية وذلك ردا على استهداف محطتي صعدة والمخا الكهربائيتين.

وقال الفصائل في بيان لها: ردا على استهداف لمحطتي صعدة والمخا الكهربائيتين نعلن أن محطة الشقيق الكهربائية ستكون هدفا مشروعا لقواتنا في الساعات القادمة.

وأضافت في بيانها: وننذر العاملين والموظفين بإخلائها فورا وندعو المواطنين إلى عدم الاقتراب منها.

ومنذ قليل ؛ أعلنت الفصائل اليمنية أن ميناء جدة السعودي وجميع موانئ المملكة في ساحل البحر الأحمر ستكون هدفا لقواتها في حال نفذ قوات التحالف تهديداتها بقصف ميناء الحديدة.

كما حذرت الفصائل في بيان لها الموظفين والعاملين فيها والمتواجدين بالقرب منها بإخلائها فورا والابتعاد عنها.

وكذا ؛ دعت جميع الشركات الملاحية لإخلاء سفنها من تلك الموانئ فورا.

ودعت القوات المشتركة للتحالف المدنيين الى ضرورة إخلاء ميناء الحديدة بحسب الخارطة التوضيحية للموقع، لسلامتهم.