أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027، التي أقيمت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة قوية تجمع بين منتخبي إسبانيا وفرنسا، في واحدة من أبرز مباريات هذا الدور.

وتترقب الجماهير الأوروبية المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، في ظل امتلاكهما مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، ورغبة كل منهما في مواصلة المنافسة على اللقب، بعدما نجحا في حجز مقعديهما ضمن قائمة أفضل 8 منتخبات في البطولة.

8 منتخبات تتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

واكتملت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي عقب انتهاء منافسات دور المجموعات، بواقع متصدر ووصيف عن كل مجموعة من مجموعات المستوى الأول.

وتأهلت منتخبات فرنسا وألمانيا وإنجلترا والبرتغال بعدما تصدرت مجموعاتها، بينما حجزت منتخبات بلجيكا وهولندا وإسبانيا والنرويج بطاقات التأهل بعدما احتلت المركز الثاني.

مشوار فرنسا وإسبانيا إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

وحسم منتخب فرنسا صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بينما جاء منتخب بلجيكا في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، ليصعد المنتخبان إلى الدور المقبل، فيما احتلت إيطاليا المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وتذيلت تركيا الترتيب دون نقاط.

وفي المجموعة الثالثة، نجح منتخب إنجلترا في انتزاع الصدارة برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على إسبانيا، التي أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بالرصيد نفسه، بينما جاءت كرواتيا ثالثة برصيد 6 نقاط، وتذيلت التشيك المجموعة دون نقاط.

نتائج باقي مجموعات دوري الأمم الأوروبية

وفي المجموعة الثانية، تصدر منتخب ألمانيا الترتيب برصيد 11 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على هولندا صاحبة المركز الثاني بالرصيد نفسه، بينما حلت اليونان ثالثة برصيد 11 نقطة أيضًا، وجاءت صربيا في المركز الأخير دون نقاط.

أما المجموعة الرابعة، فشهدت تصدر البرتغال برصيد 15 نقطة، بينما تأهلت النرويج بعدما احتلت المركز الثاني برصيد 9 نقاط، متفوقة على الدنمارك التي جاءت ثالثة بالرصيد نفسه، فيما احتلت ويلز المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

نظام ومواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

وتمنح لوائح البطولة أفضلية لمتصدر كل مجموعة في قرعة الدور ربع النهائي، إذ يواجه أحد المنتخبات التي احتلت المركز الثاني في مجموعة أخرى، مع تجنب مواجهة المنتخبين اللذين التقيا في مرحلة المجموعات.

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب المنتخبات صاحبة المركز الثاني، بينما تستضيف المنتخبات المتصدرة مواجهات الإياب، لتكون لها أفضلية خوض مباراة الحسم على أرضها ووسط جماهيرها.

ومن المقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة من 25 إلى 30 مارس 2027، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى الدور نصف النهائي.

وتقام المرحلة النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2027، لتحديد بطل النسخة الحالية من المسابقة الأوروبية.