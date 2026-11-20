أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 215 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة.

التقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض مع وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ بدولة تركيا مراد كوروم، ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ ؛ لمناقشة أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال ال (COP31)، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين الجانبين فى عدد من الموضوعات البيئية المهمة .

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تعزيز تنفيذ نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus) في البيئات الهشة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 بمدينة أنطاليا بالجمهورية التركية، بمشاركة المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (FAO-RNE)، وممثلي دول مصر والعراق والأردن.

وفي خطوة تعكس مكانة مصر المتنامية على خريطة التعاون الدولي في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات، شهد المؤتمر العالمي للجمعية الدولية للمخلفات الصلبة (ISWA) ، المنعقد في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2026، الإعلان عن حصول مصر على العضوية الوطنية بالجمعية.

والتقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع وزيرة البيئة والتحول الأخضر بجمهورية كرواتيا ماريجا فوتشكوفيتش؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات البيئية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الإدارة المتكاملة للمخلفات، وصون التنوع البيولوجي، ومواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، وذلك في ضوء بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر من وجود شبورة مائية كثيفة متوقعة يوم 15 نوفمبر الجاري اعتباراً من الساعة الثانية فجراً وحتي العاشرة صباحاً علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر علي بعض الطرق .

كما أعلنت الدكتورة منال عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الخامس عشر بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وخلال الفترة من 15 وحتى 19 نوفمبر 2026، وذلك ضمن الخطة التدريبية للوزارة للعام 2026/2027، وفي إطار جهود الوزارة لتطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية ومواكبة المتغيرات الحديثة في مجالات التنمية والإدارة البيئية.

وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع التشاوري رفيع المستوى لوزراء البيئة الأفارقة، الذي عُقد بمدينة أنطاليا التركية، على هامش فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بهدف تنسيق المواقف الأفريقية وتعزيز وحدة الصف خلال المرحلة الحاسمة من المفاوضات المناخية، حيث عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور محمد سيدي إبراهيم، وزير البيئة الليبي ورئيس المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة (AMCEN) .

كما أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال مشروع الغردقة الخضراء، وبالتعاون مع جامعة الغردقة، مبادرة «من خيال الذكاء الاصطناعي إلى أرض الواقع | Make it Real»، بحضور الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس جامعة الغردقة، والأستاذة هدى الشوادفي مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للسياحة البيئية، وممثلي محافظة البحر الأحمر، والمدير العام لفندق هيلتون الغردقة بلازا، والدكتورة يسرية حامد مدير مشروع الغردقة الخضراء، إلى جانب ممثلين عن المشروع وجامعة الغردقة.

وتلقت الوزيرة، تقريرًا حول أبرز جهود وإنجازات الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجارى ، والذي عكس اتساع نطاق العمل الميداني والرقابي، وتكثيف المتابعة البيئية بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل مع البلاغات البيئية، ومواصلة جهود التوعية ونشر الممارسات المستدامة.

كما تلقت الوزيرة تقريراً بشأن الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تطوير منطقة الكوربة بمصر الجديدة بشارع إبراهيم باشا، والذي يتم تمويله بالكامل من موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة، ومعدلات الإنجاز المحققة بمختلف بنود المشروع، إلى جانب موقف اعتماد التصميمات والتنسيق الحضاري وأعمال الإنارة وتطوير واجهات العمائر.

وشاركت الدكتورة منال عوض في اجتماع المائدة الوزارية المستديرة حول التصنيع الأخضر ، بحضور السيد محمد فاتح كاجير وزير الصناعة والتكنولوجيا بدولة تركيا، و ممثلي عدد من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، التي تستضيفه مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 .

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً بشأن متابعة أعمال التشجير والتجميل الجارية بمحافظة كفر الشيخ، على امتداد مسار العائلة المقدسة المؤدي إلى كنيسة السيدة مريم العذراء الأثرية بسخا، من خلال توريد وزراعة النخيل والأشجار بما يتناسب مع طبيعة الموقع ومكانته التاريخية والدينية.

وشاركت الدكتورة منال عوض، في جلسة نقاشية نظمتها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بالجناح العربي للمناخ، تحت عنوان "من الالتزام إلى التنفيذ في القطاع الصناعي" وذلك ضمن فعاليات يوم "التصنيع الأخضر" بمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31) المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري .

كما شاركت الوزيرة، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية 8-D حول العمل المناخي، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31).

والتقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالدكتورة موسوندا مومبا، الأمين العام لاتفاقية الأراضي الرطبة (رامسار)، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

وشاركت الدكتورة منال عوض، في الحوار الوزاري بعنوان «من الشفافية إلى العمل: الاحتفاء بالتقدم المحرز في إطار الشفافية المعزز؛ استعدادًا للتقييم العالمي الثاني (GST2)، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها فى مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31).

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، بدعم نظم تمويل التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية في مصر، نظم قطاع حماية الطبيعة بالوزارة ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان «استكشاف فرص وآليات تطبيق التأمين على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في مصر»، بالتعاون مع مشروع مبادرة تمويل التنوع البيولوجي (BIOFIN) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والتأمينية والبحثية والخبراء المعنيين.

وألقت الدكتورة منال عوض، كلمتها بالشق الوزاري لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية بحضور مراد كوروم وزير البيئة والتوسع الحضرى وتغير المناخ بدولة تركيا ورئيس مؤتمر الأطراف الحادى والثلاثين، وسيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) وعدد من وزراء البيئة من مختلف دول العالم.

كما تلقت الدكتورة منال عوض، تقريرًا حول نتائج الحملات الميدانية المكثفة والتفتيش التي نفذتها لجنة المحال العامة بالوزارة على 3 أحياء بمحافظة القاهرة وهي أحياء السلام أول و السلام ثان ومصر القديمة، في إطار توجيهاتها بتكثيف الحملات الميدانية، وتعزيز الرقابة على المحال العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة جهود الأحياء في التصدي للإشغالات والمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .