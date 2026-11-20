فيها حاجه حلوة ..شارك عدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي في افتتاح مسجد الرحمن بقرية العوايسة التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا، في لفتة جسدت قيم المواطنة والتعايش بين أبناء المجتمع الواحد.

وافتتحت مديرية أوقاف المنيا، ممثلة في إدارة أوقاف سمالوط، مسجد الرحمن، بعد الانتهاء من أعمال إنشائه وتجهيزه بالجهود الذاتية لأهالي القرية وأهل الخير، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 5 ملايين و600 ألف جنيه.

وشهد الافتتاح حضور المهندس أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة سمالوط، والشيخ الدكتور بدران فتحي مدير إدارة أوقاف سمالوط، وأحمد عمران نائب رئيس المركز والشيخ احمد مندراوي مفتش بادارة الأوقاف، إلى جانب مشاركة لافتة من رجال الدين المسيحي والقساوسة، الذين حرصوا على تقديم التهنئة ومشاركة أهالي القرية فرحتهم بافتتاح المسجد، في صورة تعكس عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين المصريين.

وقال الحاج محمد عز خفاجي، أحد أبناء القرية والقائمين على إنشاء المسجد، إن المسجد أقيم على مساحة 200 متر مربع، ويتكون من طابقين؛ خُصص الأول مصلى للرجال، والثاني مصلى للسيدات، إلى جانب مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، بما يوفر مكانًا لأداء الشعائر الدينية وتعليم القرآن الكريم لأبناء القرية.

ويتميز المسجد بتصميم معماري وطراز جمالي مميز، ليشكل إضافة جديدة لقرية العوايسة، ويكون مركزًا لخدمة الأهالي، فضلًا عن دوره في تعليم النشء وحفظ القرآن الكريم.

ويعكس إنشاء المسجد بالجهود الذاتية حجم التعاون والتكاتف بين أبناء قرية العوايسة وأهل الخير، الذين شاركوا في تمويل المشروع حتى خرج إلى النور، في نموذج للعمل الأهلي والمساهمة المجتمعية.

وتبرز جهود أبناء القرية في هذا العمل، بما قدموه من مساهمة في إنشاء بيت من بيوت الله، تأكيدًا على أن العمل الخيري والتعاون بين الأهالي يتركان أثرًا ممتدًا في حياة المجتمع

