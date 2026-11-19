أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حصول 3 مستشفيات بالمحافظة تابعة لقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، على الاعتماد المبدئي أو الكلي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، ضمن جهود تطوير المنشآت الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وفقًا للمعايير القومية المعتمدة للجودة وسلامة المرضى.

وأوضح المحافظ أن المستشفيات الثلاثة التي شملها الاعتماد هي مستشفى أورام سمالوط، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي، ومستشفى العدوة المركزي، مؤكدًا أهمية تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل المنشآت الصحية، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز سلامة المرضى، وتوفير خدمات صحية آمنة وفق المعايير المعتمدة.

المنظومة العلاجية

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير المنظومة العلاجية، من خلال توحيد الممارسات الطبية والإدارية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، وتحسين بيئة العمل ونظم تقديم الخدمة، بما ينعكس إيجابيًا على تجربة المرضى ومستوى رضاهم، ويتسق مع أهداف رؤية مصر 2030 لتوفير خدمات صحية آمنة وعالية الجودة ومستدامة لجميع المواطنين.

