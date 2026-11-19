بعد تعرض خدمات البريد الإلكتروني “جيميل” وعدد من تطبيقات شركة أبل، من بينها “أبل باي” و"آي كلاود"، لأعطال وانقطاعات تقنية لأكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب آلاف الشكاوى التي رصدها موقع “داون ديتكتور” المتخصص في متابعة أعطال المنصات الرقمية. إليك 7 نصائح ذهبية لحماية بياناتك.

7 نصائح ذهبية لحماية بياناتك

إليك 7 نصائح ذهبية ومختصرة لحماية بياناتك وتجنب تعطل أعمالك عند تكرار أي عطل تقني مفاجئ:

عدم تسجل الخروج من حسابك

إذا توقفت الخدمة فجأة، اترك حسابك مسجلاً؛ لأن الخوادم المعطلة لن تسمح لك بالدخول مجدداً.



احتفظ بنسخة احتياطية

لا تعتمد على السحابة (iCloud أو Drive) وحدها، وانقل ملفاتك وصورك المهمة دورياً إلى جهاز كمبيوتر أو قرص صلب خارجي.

وسيلة دفع بديلة

لا تكتفِ بالدفع عبر الهاتف مثل Apple Pay، واحرص على وجود بطاقة بنكية فعلية أو مبلغ نقدي معك دائماً.

تفعّيل وضع عدم الاتصال في جيميل

شغّل ميزة Gmail Offline من إعدادات المتصفح لتتمكن من قراءة رسائلك والرد عليها حتى لو تعطلت الخوادم.



تجنب إعادة ضبط التحديث

لا تحاول فرمتة هاتفك أو تفعيل جهاز جديد أثناء العطل، لأن العملية ستتوقف تماماً لحين عودة الخوادم.



جهز بريداً إلكترونياً وتطبيق مصادقة بديلين

امتلك حساب بريد ثانٍ على منصة مختلفة مثل Outlook واستخدم تطبيق مصادقة مستقلاً لضمان استمرار تواصلك ودخولك لحساباتك.

تأكد من مصدر العطل

افحص صفحات الحالة الرسمية مثل Apple System Status أو موقع Downdetector لتتأكد أن المشكلة عامة وليست اختراقاً لحسابك..