أفادت روسيا اليوم، بأن موسكو وطوكيو، اتفقا على عودة الاتصالات على مستوى القادة بعد تجميد دام 7 سنوات.

جاء ذلك خلال اللقاء القصير الذي عقده رئيس الوزراء الياباني ساناي تاكايتشي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة أبيك في شنتشن بجمهورية الصين الشعبية.

وقد تبادل الطرفان الآراء مباشرة بعد العشاء حي استمر اللقاء حوالي 30 دقيقة.

ووفقًا لممثلي الحكومة اليابانية، حددت تاكايتشي موقف طوكيو، مع التركيز تحديدًا على احتجاز صحفي من جريدة هوكايدو شيمبون من قبل السلطات الروسية ونقل فرع محلي تابع لشركة جيابان توباكو إلى إدارة مؤقتة من قبل شركة روسية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب في تصريحات له خلال قمة أبيك عن تطلعه للاجتماع مع نظيريه الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المنعقدة في مدينة شنجن الصينية، وسط ترقب دولي لنتائج اللقاء الثلاثي المرتقب.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تستضيف فيه الصين اجتماعًا يجمع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين، في لقاء هو الأول من نوعه الذي يجمع رؤساء الدول الثلاث في قمة ثلاثية رسمية، بما يضفي أهمية خاصة على المباحثات المرتقبة بشأن الملفات الدولية ذات التأثير المباشر على الأمن والاستقرار العالميين.