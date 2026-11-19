وعد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك اللاعبين بصرف دفعة من المستحقات المتأخرة قبل السفر إلى الجزائر لخوض مواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واقترح اللاعبون الحصول على بعض المكافآت المتأخرة قبل مواجهة الإفريقي التونسي كنوع من التحفيز، حيث وعد عبد الناصر محمد بتقديم المقترح للإدارة.

موعد مباراة الزمالك والإفريقي التونسي

وافقت الجهات الأمنية على حضور 42 ألف مشجع لمباراة الزمالك والإفريقي التونسي، المقرر إقامتها يوم السبت 28 نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت الموافقة خلال الاجتماع الأمني، لمناقشة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر تخصيص 40 ألف تذكرة لجماهير الزمالك، مقابل 2000 تذكرة لجماهير الإفريقي التونسي.

وحضر الاجتماع اللواء سامي السبكي، مدير أمن نادي الزمالك، وشهد الاتفاق على عدد من الإجراءات التنظيمية، أبرزها موعد فتح بوابات ستاد القاهرة الدولي، وتحديد أماكن دخول جماهير الفريقين، بما يضمن تنظيم عملية دخول المشجعين.

ومن المقرر طرح تذاكر المباراة أمام الجماهير خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين في افتتاح مشوار دور المجموعات بالبطولة الأفريقية