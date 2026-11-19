تقدم نيافة الحبر الجليل الأنبا سيرافيم، أسقف إيبارشية أوهايو وميتشجن وإنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة لتجليسه على كرسي القديس مارمرقس الرسول، باعتباره البطريرك الـ118 في تسلسل باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

واستهل نيافته تهنئته بالهتاف الكنسي «أكسيوس.. أكسيوس.. أكسيوس»، معربًا عن صلواته أن يحفظ الرب قداسة البابا على كرسي مارمرقس لسنوات عديدة، ليواصل رعاية الكنيسة في نقاوة وبر.

كما رفع نيافته الصلاة إلى الله من أجل أن يحفظ حياة الأب المكرم قداسة البابا تواضروس الثاني، وجميع شركائهما في الخدمة الرسولية المقدسة.

واختتم نيافته تهنئته متمنيًا لقداسة البابا عيد تجليس مباركًا، وأن يمنحه الرب الصحة والقوة لمواصلة خدمته ورعايته للكنيسة.