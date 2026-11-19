شاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ممثلةً في اللجنة المجمعية للصحة النفسية بالمجمع المقدس، تحت رعاية الأنبا بافلي، مقرر اللجنة، في فعاليات الندوات التوعوية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة 400 طالب وطالبة من الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وخلال الفعاليات، ألقى القس موسى فتحي، سكرتير اللجنة المجمعية للصحة النفسية، محاضرة بعنوان «الحساسية النفسية: فهمها وإدارتها»، تناول خلالها مفهوم الحساسية النفسية وتأثيرها على العلاقات الإنسانية، إلى جانب استعراض سبل التعامل معها بصورة صحية ومتوازنة، بما يسهم في تعزيز الوعي النفسي لدى الشباب.

وجاءت مشاركة الكنيسة في إطار الرعاية الأبوية لقداسة البابا تواضروس الثاني، وبتوجيه وإرشاد نيافة الأنبا بافلي، مقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية، تأكيدًا لاهتمام الكنيسة بدعم الصحة النفسية، وحرصها على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة في المجالات التي تخدم الشباب والمجتمع.

وتأتي هذه الندوات ضمن جهود الدولة المصرية للاستثمار في الشباب وبناء الإنسان، وإعداد جيل يمتلك الوعي والمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.