احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بالعيد الرابع عشر لجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني، على كرسي القديس مارمرقس الرسول، وذلك خلال قداس إلهي احتضنته كنيسة التجلي بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة واسعة من أعضاء المجمع المقدس، وسط أجواء من المحبة والشكر لله على سنوات الخدمة والرعاية.

ووصل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى كنيسة التجلي، حيث التُقطت صورة تذكارية لقداسته بمشاركة أعضاء المجمع المقدس، قبل أن يتحرك الموكب إلى داخل الكنيسة، يتقدمه خورس الشمامسة مرددين ألحان استقبال الأب البطريرك.

وشارك في صلوات القداس 110 من الآباء المطارنة والأساقفة، إلى جانب وكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية.

وخلال عظة القداس، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن شكره لله بمناسبة مرور 14 عامًا على توليه مسؤولية قيادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قائلًا: «نشكر الله الذي أعطانا أن نأتي إلى هذه الساعة المقدسة، نشكر الله أنه منذ 14 عامًا وضع على أكتافنا هذه المسؤولية في قيادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نشكر الله لأنه أعطانا من نعمه وعطاياه الكثير، وإن قدمنا شكرًا لله فهذا لا يكفي، فعطاياه فوق ما نستحق وفوق ما نفتكر».

وتناول البابا في عظته كلمات السيد المسيح الواردة في إنجيل القديس متى: «أَنْتَ بُطْرُسُ، وَعَلَى هذِهِ الصَّخْرَةِ أَبْنِي كَنِيسَتِي، وَأَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَنْ تَقْوَى عَلَيْهَا» (مت 16: 18)، متوقفًا عند عبارة «أبني كنيستي»، مؤكدًا أن السيد المسيح هو صاحب الكنيسة وقائدها، وأنها تشمل الجميع من الإكليروس والشعب.

وأشار إلى أن تعبير «كنيستي» جاء بصيغة الملكية على لسان السيد المسيح، موضحًا أن هذه الكلمات تحمل وصية ووعدًا ورسالة لكل من يخدم في الكنيسة، بأن المسيح هو صاحبها، وأن الرعية تمثل البناء الروحي لها، لافتًا إلى أن المقصود بالبناء هو بناء النفوس التي نالت خلاص المسيح، وأن الأب الأسقف هو يد المسيح في هذا العمل.

واستعرض قداسة البابا أربعة أنواع من البناء تمثل أساسيات مسؤولية الأب الأسقف، أولها البناء الإيماني، الذي يرتكز على الكتاب المقدس والليتورجيا وتعاليم الآباء والتقليد الكنسي، مؤكدًا أن التعليم يسهم في بناء الفكر والعقيدة والإيمان والمعرفة، وأن بناء الإيمان هو بناء إنسان يحيا في ارتباط بالمسيح، مستشهدًا بشهداء ليبيا الذين تمسكوا بإيمانهم حتى الموت.

أما البناء الثاني فهو البناء الرعوي، موضحًا أن الأب الأسقف هو راعٍ صالح لإيبارشيته، وأن الرعاية الحقيقية تقتضي وجود الراعي بجوار رعيته والاستجابة لاحتياجاتها المتعددة.

وتناول البناء الثالث، وهو البناء المؤسسي، مشددًا على أهمية التنظيم والوضوح وتوزيع المسؤوليات داخل الإيبارشيات والكنائس، سواء على المستوى الإداري أو المالي، لافتًا إلى أن العمل المؤسسي القوي والثابت يخدم الإنسان، ويساعد على استمرار الخدمة دون أن يُهمل أحد.

وجاء البناء المستقبلي رابع هذه الأساسيات، حيث أكد البابا أهمية اكتشاف الطاقات والمواهب، وإعداد القادة والخدام والمكرسين، مشيرًا إلى أن الخادم الناجح هو من يعمل من أجل المستقبل، ويكتشف الأشخاص القادرين على تحمل المسؤولية وقيادة العمل الكنسي في السنوات المقبلة.

وأكد قداسة البابا أن كل راعٍ يحمل مسؤولية كبيرة عن النفوس، وأن الجميع شركاء في بناء كنيسة المسيح، داعيًا إلى عدم الانشغال بالضعفات والسلبيات والأمور المحبطة، والتركيز على بناء الكنيسة وخدمة أبنائها من الكبار والصغار.

وفي ختام عظته، أشار البابا تواضروس الثاني إلى أن الاحتفال بذكرى الرسامة يمثل فرصة لمراجعة مسيرة الخدمة وتقديم حساب أمام الله عما تحقق وما لم يتحقق، وما يحتاج إلى تطوير واستكمال، قائلًا إن المسؤولية الكنسية ليست سهلة، طالبًا من الحاضرين الصلاة من أجله، حتى يمنحه الله الأمانة والنعمة لمواصلة خدمة المسيح حتى النفس الأخير.

واختتم قداسته صلاته طالبًا من الله أن يبارك كل خدمة وكنيسة وإيبارشية، وأن يمنح الآباء نعمة فوق نعمة، لتستمر الكنيسة في أداء رسالتها وبناء أبنائها.