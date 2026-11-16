استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الاثنين، خدام وخادمات من إيبارشية لوس أنچلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية، الذين جاؤوا إلى مصر، برفقة نيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام بالإيبارشية ذاتها، وعدد من الآباء كهنتها، وبمشاركة صاحبي النيافة الأنبا بيزل والأنبا جريجوري أسقفي العموم بإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر الآباء الكهنة والخدام خصيصًا لتقديم خدمات تعليمية وتوعوية في قرى ومدن إيبارشيات أسيوط والقوصية والمعادي، وشملت الخدمات مشاركتهم في عدد من اجتماعات الشباب والاجتماعات العامة، كما صلوا القداس الإلهي في دير السيدة العذراء بدرنكة ودير القديس هرمينا السائح والدير المحرق بالقوصية، وكنيسة العذراء بالمعادي

وزاروا العديد من الكنائس والأديرة القبطية.

في بداية اللقاء قدم نيافة الأنبا أبراهام لقداسة البابا نبذة عن برنامج الخدمة والأماكن التي زاروها والدروس الروحية والعملية التي تعلموها من الزيارة.

ومن جهته قدم قداسة البابا في كلمته "روشته روحية" للسلوك المسيحي من خلال الآية "افْرَحُوا. اِكْمَلُوا. تَعَزَّوْا. اِهْتَمُّوا اهْتِمَامًا وَاحِدًا. عِيشُوا بِالسَّلاَمِ" (٢كو ١٣: ١١).