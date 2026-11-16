يرغب عدد كبير من الأهالى في معرفة طريقة لتقوية الذاكرة عند طلاب المدارس والجامعات

ووفقا لما أورده موقع Edutopia الأمريكي التعليمي نعرض في هذا التقرير الطرق المثبتة علمياً لتقوية الذاكرة لدى طلاب المدارس.



​حيل في طريقة المذاكرة

المراجعة المتباعدة

​المفهوم

بدلاً من حشو المعلومات في ليلة واحدة قبل الامتحان يجب توزيع جلسات المذاكرة على فترات زمنية متباعدة مثلاً: مراجعة الدرس بعد يوم، ثم بعد 3 أيام، ثم بعد أسبوع.

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يمنح هذا الأسلوب الدماغ وقتاً لترسيخ الروابط العصبية، مما يقلل من منحنى النسيان ويجعل استرجاع المعلومات أسهل بكثير.



​ الاسترجاع النشط

اختبار الطالب لنفسه بدلاً من الاكتفاء بإعادة قراءة الملاحظات أو تظليلها بالألوان. يمكن تطبيق ذلك عبر البطاقات التعليمية ، أو إغلاق الكتاب ومحاولة كتابة كل ما يتذكره الطالب عن الموضوع.

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يُجبر الاسترجاع النشط الدماغ على بذل مجهود للبحث عن المعلومة، وهو ما يقوي المسارات العصبية المرتبطة بها.



التشفير المزدوج

دمج الكلمات والمعلومات النصية مع العناصر البصرية مثل الرسوم البيانية، الخرائط الذهنية، الجداول، أو الرسوم التوضيحية البسيطة.

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يعالج الدماغ المعلومات البصرية واللفظية في قناتين مختلفتين، لذا فإن تقديم المعلومة بكلا الشكلين يضاعف من فرص تذكرها لاحقاً.

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تقنية التجزئة

تقسيم المعلومات الكبيرة والمعقدة إلى وحدات أو مجموعات صغيرة ذات معنى مثل حفظ رقم هاتف طويل بتقسيمه إلى 3 مجموعات، أو تقسيم فصل دراسي طويل إلى عناوين فرعية رئيسية.

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تتسع الذاكرة العاملة للإنسان لعدد محدود من العناصر في الوقت الواحد، وتساعد التجزئة على تجاوز هذا القيد وزيادة سعة الاستيعاب.

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ربط المعلومات الجديدة بالمعرفة السابقة

تشجيع الطالب على طرح أسئلة مثل "لماذا؟ وكيف؟" حول الدرس، وربط المفاهيم الجديدة بأمثلة من حياته اليومية أو بمعلومات درسها سابقاً كلما زادت الروابط بين المعلومة الجديدة وشبكة المعارف الموجودة مسبقاً في الدماغ، أصبح من الصعب نسيانها.

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تعليم الآخرين

يقوم الطالب بشرح الدرس لزميله، أو لأحد والديه، أو حتى لنفسه بصوت عالٍ وكأنه معلم.

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يتطلب الشرح إعادة تنظيم الأفكار وتبسيطها، مما يكشف للطالب عن الفجوات في فهمه ويثبت المعلومات في ذهنه بعمق.



​عادات يومية تقوي الذاكرة



​النوم الكافي: يحدث الجزء الأكبر من تثبيت الذكريات أثناء مراحل النوم العميق، لذا فإن السهر يضعف القدرة على التذكر.

​النشاط البدني: التمارين الرياضية الخفيفة تزيد من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، وتحفز إفراز بروتينات تدعم نمو الخلايا العصبية.

