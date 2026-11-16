أمطار وشبورة تصل للضباب.. تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، منوهة بأن هناك فرص لظهور شبورة مائية كثيفة اعتباراً من الساعة 3 فجرا إلى الساعة 9 صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق.

طقس اليوم الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوبا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتابعت أن هناك نشاط رياح أحيانا تتراوح سرعتها من 30:35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمي المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 24:25 والصغري 15:16، والعظمي في شمال الصعيد 27:28 والصغري 13:14، والسواحل الشمالية العظمي 24:25 والصغري 15:17.