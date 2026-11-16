ممداني يفي بوعده.. إلغاء شرطة مكافحة الشغب ومنع استخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل

أعلن عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، اليوم الإثنين، عن تفكيك وحدة إدارة الشرطة المسؤولة عن الاستجابة للاحتجاجات، واستبدالها بوحدة مدنية "للحوار وخفض التصعيد"؛ وذلك وفاءً لوعده الانتخابي بفرض قيود على الشرطة.

وكانت الوحدة التي تم حلها، هي “مجموعة الاستجابة الاستراتيجية” التي شملت مهامها “مكافحة الإرهاب، والتصدي للاحتجاجات العنيفة”.

وقد اتهمت جماعات يسارية، مجموعة الاستجابة الاستراتيجية، باستخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات والاضطرابات المدنية، وتعهد “ممداني”- خلال حملته الانتخابية العام الماضي- بحلها.

لكن بعد مرور عام على فوزه في الانتخابات، لم يفعل ذلك بعد، وكان رئيس البلدية يشعر بضغط متزايد من شركائه اليساريين. وأخيرًا، اتخذ هذه الخطوة، اليوم الإثنين، وقال: "اليوم نفي بوعدنا"، وذلك في إعلان مصور تم تسجيله في مبنى البلدية، برفقة تشي أوسيه، عضو المجلس الذي ينتمي مثله إلى الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين، وهو الفصيل الأكثر ميلًا لليسار في الحزب الديمقراطي.

وأعلن ممداني عن إنشاء قسم مدني "للحوار وخفض التصعيد”، والذي سيتعامل مع الاحتجاجات بـ"الحوار والتفاني"، وسيتكون هذا القسم من مجموعة مدنية غير نظامية لا تملك صلاحية الاعتقالات.

ومن جهته، أوضح رئيس البلدية أن الوحدة ستضم مجموعة من ضباط الشرطة المدربين والمرتدين الزي الرسمي، والذين يمكن نشرهم في الاحتجاجات؛ في حال حدوث اضطرابات مدنية، وسيكونون مخولين بإجراء الاعتقالات.

وعلّق ممداني، ناظرًا إلى أوسيه- في إشارة إلى تواطئه مع نشاطه في الشوارع-، في غمزة لمؤيديه: “كلانا يعلم شيئًا عن هذا”، ووعد “ممداني” بأن الحالات التي تستدعي الاعتقالات ستكون "نادرة".

وتعرض ممداني لانتقادات من حلفائه أنفسهم؛ بعد بعض تصرفات الشرطة خلال الاحتجاجات، فعلى سبيل المثال، هاجمته داريليزا أفيلا شوفالييه، العضوة أيضا في منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين- والتي فازت لتوها بمقعد في الكونجرس-؛ بسبب رد فعل الشرطة على الاحتجاجات التي اندلعت عقب إطلاق النار على مهاجر دومينيكي غير شرعي من قبل عملاء الهجرة الفيدراليين في أكتوبر الماضي.



وفي الماضي، وخلال احتجاجات حركة "حياة السود مهمة" التي أعقبت مقتل جورج فلويد في مينيابوليس، قال ممداني: إن إدارة شرطة نيويورك “عنصرية، ومعادية للمثليين، وتشكل خطرا على السلامة العامة”، وخلال حملته الانتخابية، اضطر إلى التراجع عن هذه المواقف.

وأوضح أوسيه- الذي اقترح قانوناً في مجلس المدينة يفرض قيودا على تصرفات الشرطة في الاحتجاجات- أن الضباط لن يتمكنوا بعد الآن من حمل أسلحة ذات عيار كبير، أو استخدام الغاز المسيل للدموع، أو ممارسة تكتيكات مثل "التطويق"، وهي مناورة لحصار المتظاهرين.

فيما احتفى ممداني بإصلاح الشرطة باعتباره "شكلاً جديداً من أشكال الأمن العام، حيث يمكن لجميع المجتمعات أن تثق في حماية سلامتها وحرياتها الأساسية".

إدانة من نقابات الشرطة

اتهمت منظمات مثل اتحاد الحريات المدنية في نيويورك، ضباط وحدة التدخل السريع، باستخدام القوة المفرطة والتكتيكات العسكرية.

كما تلقت الوحدة العديد من الشكاوى والدعاوى القضائية وتسويات مكلفة خارج المحكمة على مر السنين.

واحتفلت المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، دونا ليبرمان، بوفاء ممداني بأحد وعوده الانتخابية الرئيسية بعد أقل من عام على توليه منصبه، وإنهاء عمليات وحدة مذنبة بـ "قمع المعارضة، وتفاقم التوترات، وإيذاء سكان نيويورك" من خلال إظهار مجموعة من الانتهاكات "التي كلفت المدينة ملايين الدولارات" في الدعاوى القضائية.

لكن نقابات الشرطة احتجت بشدة على الفور، وعلق باتريك هندري، رئيس جمعية الشرطة الخيرية، قائلاً: “هذا ليس يوماً سعيداً لسكان نيويورك الذين ينشدون مدينة آمنة ومنظمة، لقد كشف العمدة ممداني عن وجهه الحقيقي: فهو لا يكترث بتعريض سلامتكم للخطر لإرضاء قاعدته المتطرفة”.

وقال جون تشيل، رئيس الشرطة السابق الذي يسعى للترشح لمنصب رئيس البلدية في عام 2029: "يؤلمني أن أرى هذا، إن النظرة الاشتراكية للشرطة تضر بالناس، وتتلف الممتلكات، وتعطل حياة الناس. إنها تدمر المدن".