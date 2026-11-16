رئيس الوزراء: مصر تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الملكية الفكرية

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أننا في مرحلة يشهد فيها العالم تحولات متسارعة بسبب انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي يفتح افاق واسعة أمام الابتكار والإبداع لكنه يفتح تساؤلات قانونية واقتصادية واخلاقية تتعلق بمصادر البيانات وحقوق المبدعين والمؤلفين.

واضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر المنظمة العالمية للملكية الفكرية أننا نعمل في بناء إطار متوازن يتيح التقدم التكنولوجي مع صون الحقوق المشروعة للمبدعين.

ولفت إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الملكية الفكرية حيث انها أصبحت أداة مهمة لدعم الابتكار لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل وتنمية مستدامة، موضحا أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية للملكية الفكرية في سبتمبر ٢٠٢٢ من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح إطار متكاملا.