المكرونة تنخفض 5 جنيهات.. وكرتونة البيض البلدي تصل لـ 141 جنيها.. أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 حالة من التباين الواضح في الأسواق، بين ارتفاع في عدد كبير من السلع وانخفاض في سلع أخرى، بينما استقرت أسعار بعض الأصناف دون تغيير يذكر، وسجلت المكرونة المعبأة أكبر تراجع اليوم، بعد أن انخفض سعرها أكثر من 5 جنيهات، فيما سجل الشاي أكبر ارتفاع، بعد أن زاد سعره أكثر من 5 جنيهات للكيلو، وهو ما جعل حركة الأسعار اليوم محل متابعة كبيرة من المواطنين.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض اليوم 123.68 جنيه بعد زيادة قدرها 1.58 جنيه

فيما استقر سعر البيضة البيضاء الواحدة اليوم عند 4.85 جنيه

واستقر سعر البيضة الحمراء الواحدة اليوم عند 4.92 جنيه

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة اليوم 141.33 جنيه بعد زيادة قدرها 1.15 جنيه.

كما استقر سعر البيضة البلدي الواحدة اليوم عند 5.35 جنيه

استقرار أسعار السلع اليوم

فيما استقر سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم عند 34.81 جنيه،

واستقر سعر كيلو المكرونة المعبأة عند 29.58 جنيه،

واستقر سعر كيلو الفول المعبأ المجروش عند 61.60 جنيه،

واستقر سعر عبوة شاي العروسة 40 جرام عند 10.95 جنيه،

واستقر سعر عبوة شاي ليبتون 40 جرام عند 12.94 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

سجل سعر كيلو الفول المعبأ اليوم 62.10 جنيه بعد انخفاض قدره 0.81 جنيه

وسجل سعر عبوة المكرونة المعبأة 400 جرام اليوم 24.21 جنيه بعد انخفاض قدره 5.21 جنيه

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

وسجل سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم 27.87 جنيه بعد زيادة قدرها 0.55 جنيه

كما سجل سعر لتر زيت عباد الشمس اليوم 108.90 جنيه بعد زيادة قدرها 1.26 جنيه

وسجل سعر كيلو السكر المعبأ اليوم 34.79 جنيه بعد زيادة قدرها 1.43 جنيه

فيما سجل سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح اليوم 70.58 جنيه بعد زيادة قدرها 3.64 جنيه

وسجل سعر كيلو المكرونة السائبة اليوم 27.55 جنيه بعد زيادة قدرها 0.79 جنيه

كما سجل سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ اليوم 70.85 جنيه بعد زيادة قدرها 3.43 جنيه

وسجل سعر لتر زيت الذرة اليوم 129.55 جنيه بعد زيادة قدرها 3.32 جنيه

وسجل سعر كيلو الشاي اليوم 242.84 جنيه بعد زيادة قدرها 5.42 جنيه.