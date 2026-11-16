مدبولي: مصر تؤكد التزامها بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية مع شركائها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه يتطلع أن يسهم المؤتمر الدولي للمنظمة الدولية للملكية الفكرية في إثراء الحوار الدولي وتقريب وجهات النظر والخروج بأفكار عملية لحماية حق المؤلف في الإبداع وبناء اقتصاد ابداعي مستدام .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، :" تؤكد مصر التزامها بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية مع شركائها".

وتابع مدصطفى مدبولي:" هذا التطوير من اجل مستقبل لحماية الحقوق وحافزا للابداع والتكنولوجيا ووسيلة لتوسيع فرص التنمية والازدهار ".

