رئيس الوزراء يشهد المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي لـ المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الذي يعقد بالعاصمة الجديدة.

ويقام المؤتمر من 16 إلى 18 نوفمبر 2026، الوتنظمه مالنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وتمشل أبرز مناقشات المؤتمر مستقبل منظومة حق المؤلف والحقوق المجاورة والتحديات والفرص التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في إنتاج وتداول المحتوى

وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المبدعين وتشجيع الابتكار وإتاحة المعرفة.