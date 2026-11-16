قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيد علي عن واقعة مذيع الطالبية: ده حد قدم حلقة أو اتنين وغلط.. أنا والقناة وزملائي مالنا؟
مدبولي: الدولة المصرية تنظر إلى الملكية الفكرية كركيزة أساسية لبناء اقتصاد المعرفة
ماذا يحدث في البنوك الآن؟| تراجع أسعار الدولار واليورو مقابل الجنيه.. شوف وصل كام
روسيا تطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية فورا من جنوب سوريا واحترام سيادتها
ممداني يفي بوعده.. إلغاء شرطة مكافحة الشغب ومنع استخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل
أمطار وشبورة تصل للضباب.. تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة
الأمن يداهم مصنعا لإنتاج المعسل المغشوش في الجيزة
خسارة كبيرة بالآلاف .. الجنيه الذهب نزل من 51 ألف جنيه إلى 47 ألف جنيه في أيام
رئيس الوزراء: مصر تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الملكية الفكرية
شكاوى من انتشار حشرة البق بمدرسة بالتجمع ..والأهالي: أولادنا وبيوتنا في خطر
بعد تحذير بريطانيا من البيض المستورد.. ما هي السامونيلا وأبرز أعراضها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بايدن السبب.. ترامب يرد على سؤال بشأن توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
خاطر عبادة

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن في فشل الاتصالات الجوية الهائل في 13 نوفمبر، الأمر الذي دفع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إلى تعليق جميع عمليات الإقلاع على مستوى البلاد.

وقال ترامب، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول الحادث، قبل مغادرته إلى الفلبين: "لكن في الأساس، ما رأيناه يوم الجمعة كان فريقاً قديماً جداً تعرض لـ'أزمة قلبية'".

معدات عمرها 55 عاماً

ووفقاً للرئيس الأمريكي، فإن المشكلة تعود بشكل رئيسي إلى المعدات القديمة والمعطلة، والتي يبلغ عمر بعضها 55 عاماً.

وأضاف: "مع أنني لا أحب توجيه أصابع الاتهام، إلا أن إدارة بايدن ربطت الكثير من النحاس بالزجاج، والنحاس، كما تعلمون في الهندسة الكهربائية، لا يمكن توصيله بالزجاج، لذا فقد أُهدرت أموال طائلة".

وأكد ترامب أن إدارته تريد "تدمير" المعدات القديمة واستبدالها بأخرى جديدة، موضحا: "إننا نحتاج إلى الأموال اللازمة للقيام بذلك".

بلومبرج: الحادث الأسوأ منذ 35 عاماً

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع كان الأسوأ منذ 35 عاماً بسبب إلغاء الرحلات الجوية نتيجة عطل فني.

ووجّه وزير النقل شون دافي، أصابع الاتهام إلى شركة L3Harris Technologies العملاقة في مجال الطيران والدفاع؛ بعد تعليق الرحلات الجوية على مستوى البلاد.

ونجمت المشكلة عن عطل فني في أحد مرافق إدارة الطيران الفيدرالية البعيدة على الأقل، حيث كان موظفو L3Harris يقومون بأعمال صيانة دورية لتحديث خطوط الاتصالات من كابلات نحاسية قديمة إلى ألياف بصرية.

ترامب أزمة الطيران الأمريكي أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

وزير التربية والتعليم

لتدريب التلاميذ على الامتحانات|عقد التقييم المبدئي لأولى و2 ابتدائي.. 24 نوفمبر

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الكهرباء

لأصحاب العدادات الكودية قبل يناير 2024.. الكهرباء: خفض سعر الكيلووات إلى 92 قرشًا لمدة 6 أشهر

راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

طلب إحاطة بسبب اعتذارات وزير التعليم المتكررة عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بالبرلمان

تراجع كبير في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

الذهب ينهار.. عيار 21 يخسر أكثر من 200 جنيه والأونصة تفقد 7278 جنيها

ترشيحاتنا

جامعة العاصمة

إنجاز بحثي دولي لطلاب جامعة العاصمة.. نشر فصلين علميين بدار Springer Nature العالمية في مجال العمارة المستدامة

قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالمطرية

يوم الأثر 2026 بقسم الهندسة المعمارية بجامعة العاصمة.. احتفاء برواد العمارة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يسلم 27 تروسيكل و19 مشروعا للخياطة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

بالصور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.

7 روائح طبيعية تكرهها الفئران وتخرجها من المنزل

الفئران
الفئران
الفئران

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: يقولون: لو تحدّث الطير في مصر لنطق بكراهية إسرائيل!

ياسر ابراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: رحيق الشفاء والذاكرة الإنسانية.. العسل بين قدسية الوحي وعمق التاريخ

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: التأهيل الحضاري للإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: التواضع مع الشهرة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر التي في خاطري.. تتحمل تتجمل ولا تمرض

المزيد