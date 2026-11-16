بايدن السبب.. ترامب يرد على سؤال بشأن توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن في فشل الاتصالات الجوية الهائل في 13 نوفمبر، الأمر الذي دفع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إلى تعليق جميع عمليات الإقلاع على مستوى البلاد.

وقال ترامب، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول الحادث، قبل مغادرته إلى الفلبين: "لكن في الأساس، ما رأيناه يوم الجمعة كان فريقاً قديماً جداً تعرض لـ'أزمة قلبية'".

معدات عمرها 55 عاماً

ووفقاً للرئيس الأمريكي، فإن المشكلة تعود بشكل رئيسي إلى المعدات القديمة والمعطلة، والتي يبلغ عمر بعضها 55 عاماً.

وأضاف: "مع أنني لا أحب توجيه أصابع الاتهام، إلا أن إدارة بايدن ربطت الكثير من النحاس بالزجاج، والنحاس، كما تعلمون في الهندسة الكهربائية، لا يمكن توصيله بالزجاج، لذا فقد أُهدرت أموال طائلة".

وأكد ترامب أن إدارته تريد "تدمير" المعدات القديمة واستبدالها بأخرى جديدة، موضحا: "إننا نحتاج إلى الأموال اللازمة للقيام بذلك".

بلومبرج: الحادث الأسوأ منذ 35 عاماً

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع كان الأسوأ منذ 35 عاماً بسبب إلغاء الرحلات الجوية نتيجة عطل فني.

ووجّه وزير النقل شون دافي، أصابع الاتهام إلى شركة L3Harris Technologies العملاقة في مجال الطيران والدفاع؛ بعد تعليق الرحلات الجوية على مستوى البلاد.

ونجمت المشكلة عن عطل فني في أحد مرافق إدارة الطيران الفيدرالية البعيدة على الأقل، حيث كان موظفو L3Harris يقومون بأعمال صيانة دورية لتحديث خطوط الاتصالات من كابلات نحاسية قديمة إلى ألياف بصرية.