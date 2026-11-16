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الإشراف العام
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ديني

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يشارك في مراسم تنصيب المفتي العام للبوسنة

أمين الأعلى للشئون الإسلامية
أمين الأعلى للشئون الإسلامية
أحمد سعيد

شارك الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس، في مراسم تنصيب رئيس العلماء والمفتي العام الجديد بدولة البوسنة والهرسك، الدكتور نجاد غرابوس.

مراسم تنصيب المفتي العام للبوسنة

وجاءت مشاركة الأمين العام في هذه المراسم الرسمية الكبرى؛ تأكيدًا لعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر بدولة البوسنة والهرسك، وتجسيدًا لرسالة وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية العالمية في مد جسور التواصل والتعاون مع القيادات والمؤسسات الدينية والإسلامية في مختلف دول العالم، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

ونقل الدكتور أحمد نبوي، خلال اللقاءات والمراسيم، تهنئة وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري لسماحة المفتي العام الجديد الدكتور نجاد غرابوس بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع، ورجاءه بالتوفيق والسداد في خدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز قيم التسامح والعيش المشترك بالبوسنة والهرسك.

وفي ذات السياق، أجرى الأمين العام زيارة رسمية إلى مقر مجلس العلماء، وذلك بحضور سعادة السفير وليد حجاج، السفير المصري في دولة البوسنة والهرسك؛ حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك وتوطيد أواصر العلاقات العلمية والدينية والثقافية بين الجانبين، ودعم الجهود الرامية لمد جسور التفاهم والتقارب الحضاري.

وأكد الأمين العام حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على تعزيز أواصر التعاون العلمي والديني والثقافي مع المشيخة الإسلامية والمؤسسات الأكاديمية والدينية في البوسنة والهرسك، وتبادل الخبرات والإصدارات العلمية، ودعم جهود بناء الوعي الرشيد.

من جانبه، أشاد سماحة رئيس العلماء والمفتي العام للبوسنة والهرسك الدكتور نجاد غرابوس بالمشاركة المصرية الرفيعة، مثمنًا الدور الريادي لجمهورية مصر العربية وجهود وزارة الأوقاف المصرية بقيادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري في دعم قضايا العالم الإسلامي ونشر منهج الوسطية والاعتدال عالميًّا.

الدكتور أحمد نبوي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مراسم تنصيب المفتي العام للبوسنة

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