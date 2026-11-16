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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مترو «حلوان – المرج».. 7 مميزات في القطارات الجديدة بعد دخولها الخدمة

القطارات الجديدة المكيفة
القطارات الجديدة المكيفة
قسم الأخبار

بدأ تشغيل القطارات الجديدة المكيفة على الخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة)، بعد دخول أول قطارين الخدمة ضمن صفقة توريد 55 قطارًا تعاقدت عليها وزارة النقل مع شركة ألستوم الفرنسية، بإجمالي 495 عربة مكيفة، فما مزايا القطارات الجديدة؟

تجربة تنقل أكثر راحة


توفر القطارات الجديدة تجربة تنقل أكثر راحة وأمانًا لمستخدمي المترو، من خلال مجموعة من التجهيزات الفنية والتكنولوجية الحديثة، التي تشمل أنظمة التكييف والمراقبة والشاشات الإلكترونية، إلى جانب تجهيزات مخصصة لتيسير حركة ذوي الهمم داخل العربات.

7 مميزات في القطارات الجديدة

1. أنظمة تكييف حديثة: توفر مزيدًا من الراحة للركاب خلال الرحلات.

2. ممرات آمنة بين العربات: تتيح انتقال الركاب بسهولة وأمان من عربة إلى أخرى.

3. كاميرات مراقبة: تتيح متابعة تحركات قائد القطار وما يحدث داخل العربات، مع نقل الصور مباشرة إلى مركز السيطرة والتحكم.

4. شاشات LCD داخل العربات: تعرض المعلومات والإرشادات للركاب خلال الرحلة.

5. شاشات أعلى الأبواب الجانبية: توضح المحطة النهائية للقطار، بما يساعد الركاب على معرفة وجهة الرحلة.

6. أماكن لذوي الهمم: تتضمن القطارات أماكن للكراسي المتحركة مزودة بوسائل تثبيت، لتيسير تنقل الركاب من ذوي الإعاقة الحركية.

7. خرائط إلكترونية مضيئة: توضح مسار الخط والمحطات، لتسهيل معرفة الركاب المحطات، خاصة ذوي الإعاقة السمعية.

صفقة القطارات الجديدة
وتتضمن صفقة القطارات الجديدة توريد 55 قطارًا يتكون كل منها من 9 عربات، وتوفير معدات حديثة لورشة طرة تتوافق مع تكنولوجيا القطارات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات، وإجراء عمرة جسيمة شاملة قطع الغيار لكل قطار، بما يدعم الحفاظ على كفاءة الأسطول واستدامة تشغيله.

35 محطة

بدأ تشغيل الخط الأول لمترو الأنفاق عام 1987، بإجمالي طول نحو 44 كم من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، ويبلغ عدد المحطات 35 محطة (30 سطحية و5 نفقية) وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

القطارات الجديدة مترو الأنفاق الخط الأول لمترو الأنفاق ألستوم شركة ألستوم

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