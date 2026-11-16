عبد الله أبو خضرة: قطارات الخط الأول للمترو الجديدة ترفع كفاءة التشغيل

أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ النقل بكلية الهندسة جامعة بني سويف، أن دخول القطارات الجديدة التي تصنعها شركة «ألستوم» الفرنسية إلى الخدمة بالخط الأول لمترو الأنفاق، الممتد من حلوان إلى المرج الجديدة، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر، وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل الأخضر، بما يسهم في تقليل الوقت المهدر في التنقل، وخفض معدلات استهلاك وإهلاك المركبات، والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وقال أبو خضرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الخط الأول يُعد أقدم خطوط مترو الأنفاق وأكثرها كثافة، حيث ينقل نحو 2.5 مليون راكب يومياً، وهو ما يجعل تطويره ضرورة ملحة لتحسين مستوى الخدمة واستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الركاب.

وتابع أن القطارات الجديدة لا تمثل مجرد إحلال وتجديد للعربات القديمة بأخرى حديثة ومكيفة، وإنما تسهم أيضاً في زيادة السعة الاستيعابية وتحسين توزيع الركاب داخل القطار؛ إذ يتكون القطار من 9 عربات متصلة داخلياً، بما يسمح بحرية الحركة بين العربات وتوزيع الكثافات بصورة أكثر توازناً، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على تخفيف التكدس داخل القطارات وعلى الأرصفة، وتحسين تجربة التنقل اليومية للمواطنين.

وأشار أبو خضرة إلى أن القطارات الجديدة تتمتع بمجموعة من المواصفات التكنولوجية المتطورة التي تجمع بين الراحة والأمان وكفاءة التشغيل، حيث تم تزويدها بأنظمة تكييف عالية الكفاءة تتناسب مع طبيعة المناخ المصري، وكاميرات مراقبة داخلية، وشاشات إلكترونية لإرشاد الركاب والتعريف بالمحطات، فضلاً عن تجهيزات خاصة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن، وأنظمة متطورة لمكافحة الحرائق.

وأكد أن القطارات تعتمد على أنظمة جر كهربائي حديثة تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب أنظمة ذكية لتشخيص الأعطال ومتابعة الحالة الفنية للقطارات، بما يتيح لغرفة التحكم المركزي مراقبة أدائها بصورة مستمرة، ويساعد على سرعة اكتشاف المشكلات الفنية وتقليل احتمالات التوقف المفاجئ، فضلاً عن تعزيز مستويات الأمان وانتظام التشغيل.

توريد القطارات الجديدة

وتابع أن وزارة النقل تنفذ خطة تطوير شاملة ومتزامنة تشمل تحديث أنظمة الإشارات والاتصالات والقوى الكهربائية، وتجديد البنية الأساسية للسكة الحديدية، بالتوازي مع توريد القطارات الجديدة وإعادة تأهيل 23 قطاراً من القطارات العاملة حالياً.