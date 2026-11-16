بتهمة تهديد الأمن القومي.. أرض الصومال تحتجز 5 أمريكيين في ظروف غامضة

قالت وكالة الاستخبارات الوطنية في إقليم صوماليلاند، الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال، إنها احتجزت خمسة مواطنين أمريكيين لفترة وجيزة، للاشتباه في تهديدهم الأمن القومي.

احتجاز أمريكيين في أرض الصومال

وذكرت وكالة الاستخبارات الوطنية في صوماليلاند، في منشور على منصة إكس مساء الأحد، أنها كانت تراقب المواطنين الأمريكيين منذ وصولهم إلى الإقليم، وأجرت تحقيقًا مطولًا بشأن أنشطتهم.



ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل بشأن هوياتهم أو الأفعال المنسوبة إليهم في هذه المنطقة الواقعة بالقرن الإفريقي.

وأعلنت صوماليلاند استقلالها عن الصومال عام 1991، وتتمتع بموقع استراتيجي عند ملتقى المحيط الهندي والبحر الأحمر.

وفي ديسمبر الماضي، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بها دولةً ذات سيادة، فيما تواصل حكومتها الضغط من أجل الحصول على اعتراف دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة.

وبحسب شخص مطلع على الأمر، يعمل الأمريكيون الخمسة لدى شركة تُدعى «باراليل بلاك» (Parallel Black).

وتُظهر رسالة مؤرخة في الرابع من نوفمبر، اطلعت عليها وكالة رويترز، أن وزير خارجية صوماليلاند، عبد الرحمن ظاهر آدم، وجّه دعوة إلى الأمريكيين الخمسة لإجراء دراسات جدوى بشأن استثمارات محتملة في الإقليم.

وقال المصدر إن الأمريكيين الخمسة غادروا صوماليلاند على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، بعد ظهر يوم الاثنين.



قالت وكالة الاستخبارات الوطنية في إقليم صوماليلاند، الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال، إنها احتجزت خمسة مواطنين أمريكيين لفترة وجيزة، للاشتباه في تهديدهم الأمن القومي.

وذكرت وكالة الاستخبارات الوطنية في صوماليلاند، في منشور على منصة إكس مساء الأحد، أنها كانت تراقب المواطنين الأمريكيين منذ وصولهم إلى الإقليم، وأجرت تحقيقًا مطولًا بشأن أنشطتهم.

ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل بشأن هوياتهم أو الأفعال المنسوبة إليهم في هذه المنطقة الواقعة بالقرن الإفريقي.