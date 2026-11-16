بعد الأردن.. العراق يحظر تطبيق تيليجرام لأسباب تتعلق بالأمن القومي

أعلن العراق حظر تطبيق تيليجرام بذريعة "الأمن القومي"، وذلك بعد فترة وجيزة من حظر الأردن للتطبيق بتهمة "نشر التطرف"، وتسهيل النشاط غير القانوني وتهديد الأمن القومي.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية إن هذا التقييد يهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين والحد من الأنشطة غير القانونية على المنصات الإلكترونية، مشيرة إلى الجرائم الإلكترونية، والتهديدات، والابتزاز، وانتشار المحتوى المتطرف، ضمن مخاوفها.

وأضافت المديرية أن إجراءاتها تهدف إلى حماية المجتمع ومواجهة محاولات نشر التطرف والتجنيد، وفقًا للتشريعات القائمة.



حظر تليجرام في العراق

قالت هيئة الاتصالات والإعلام في العراق إنها أمرت بحجب تطبيق تيليجرام بناءً على توجيهات من رئيس الوزراء، متهمة الشركة بعدم الوفاء بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

وأعلنت الهيئة التنظيمية أن تطبيق تيليجرام لم يعالج بشكل كافٍ المحتوى غير القانوني على منصته، ومنحت الشركة مهلة 30 يوماً لتصحيح أوضاعها والامتثال للقوانين.

أشارت الهيئة العراقية إلى أن هذا التقييد يهدف إلى إلزام تطبيق تيليجرام بمراجعة المحتوى المنشور في العراق، ومنع الانتهاكات، والتعاون مع الجهات الرقابية. وأشارت الهيئة إلى مخاوف بشأن الرسائل المتطرفة، والتحريض على العنف والكراهية، والجرائم الإلكترونية.

وقالت اللجنة إن الامتثال للقانون العراقي شرط أساسي لاستمرار عمل المنصات الرقمية في البلاد.

ويأتي هذا القرار في أعقاب نزاع سابق بين العراق وتطبيق تيليجرام، ففي مايو، أعلنت الهيئة التنظيمية نفسها استئناف الخدمة بعد أن تعهدت الشركة بالامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بمراقبة المحتوى وحماية المستخدمين.