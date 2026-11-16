مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية يناقش رواية المقبرة 55 لأحمد فضل شبلول

ينظم مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، لقاءً جديدًا من سلسلة «لقاء البيت الشهري»، لمناقشة رواية «المقبرة 55» للكاتب أحمد فضل شبلول، الحاصل مؤخرًا على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وذلك في إطار اهتمام الصندوق بمواكبة الإصدارات الأدبية الجديدة، وإثراء الحوار حول التجارب الإبداعية المعاصرة، وإتاحة مساحات للتفاعل بين الكُتّاب والنقاد والقراء.

وتتناول الرواية عالمًا سرديًا تتداخل فيه عناصر الإثارة والتشويق والمغامرة مع التاريخ، من خلال علاقة غامضة بين المقبرة والصراعات السياسية والدينية التي شهدها عصر الملك إخناتون، مستحضرةً حقبة تاريخية تتيح المجال لقراءات وتأويلات متعددة، وتفتح باب النقاش حول توظيف التاريخ في تشكيل العمل الروائي.

تدير اللقاء الدكتورة ندى يسري، مدرس الأدب العبري الحديث بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ويشارك في مناقشة الرواية الدكتور عبد الحميد خليفة، أستاذ الأدب والنقد ورئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور، وعضو هيئة الفنون والآداب والعلوم بالإسكندرية واتحاد كتاب مصر، والشاعر السكندري جابر بسيوني، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر وأمين صندوق فرع الاتحاد بالإسكندرية، وأمين عام هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية.

ويُعد أحمد فضل شبلول أحد أبرز رموز الحركة الثقافية بالإسكندرية، ومن الأسماء التي أسهمت في مجالات الشعر والنقد وأدب الطفل والعمل الثقافي العربي، وشغل عددًا من المناصب الثقافية، وعمل في مؤسسات صحفية وثقافية عربية، كما تُوّج مساره الأدبي مؤخرًا بالحصول على جائزة الدولة التقديرية في الآداب.

ويعكس تنظيم اللقاء توجه صندوق التنمية الثقافية نحو ترسيخ دور مراكز الإبداع بوصفها منصات حيوية للحوار الأدبي والنقدي، لا تقتصر على الاحتفاء بالإصدارات الجديدة، بل تمتد إلى قراءة التجارب الإبداعية وتحليلها، وتعزيز التواصل بين الأجيال، بما يدعم استراتيجية وزارة الثقافة في إتاحة المعرفة، ورعاية المبدعين، وتوسيع المشاركة في الحياة الثقافية.