مصرع فني لحام وإصابة 3 عمال أثناء صيانة موزع كهرباء بالهرم

لقي فني لحام كابلات مصرعه، وأصيب 3 عمال آخرون بحروق متفرقة، إثر تعرضهم لصعق كهربائي أثناء تنفيذ أعمال صيانة بموزع كهرباء رئيسي بجوار فندق سياج بمنطقة الهرم في الجيزة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث صعق كهربائي خلال تنفيذ أعمال صيانة بموزع كهرباء رئيسي بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته.

وبالفحص، تبين مصرع فني لحام كابلات يبلغ من العمر 43 عامًا، متأثرًا بإصابته جراء الصعق الكهربائي، فيما أصيب 3 من زملائه بحروق متفرقة بالجسم، أثناء مشاركتهم في أعمال الصيانة.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ونقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة بتشريح جثمان المتوفى لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، كما طلبت التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، وتولت مباشرة التحقيقات.