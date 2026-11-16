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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهري في عُمان : خطة مسقط صيحة حكمة لإنهاء الكراهية والحروب

جانب من حضور وزير الاوقاف لمنتدى مسقط
جانب من حضور وزير الاوقاف لمنتدى مسقط
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن خطة مسقط تمثل «صيحة حكمة وباب رحمة وبوابة رشد» لإطفاء نيران الكراهية والحروب، وإنهاء الصراعات وفتح آفاق جديدة للسلام والاستقرار، مشددًا على أن التعارف بين الحضارات هو البديل الحقيقي لسرديات صدام الحضارات، وأن القرآن الكريم يؤسس لمشترك إنساني يجمع البشرية على اختلاف أديانها وانتماءاتها.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الأوقاف في حلقة النقاش الافتتاحية رفيعة المستوى ضمن أعمال منتدى خطة مسقط العالمي، المنعقد بالعاصمة العُمانية مسقط، بحضور الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان، وبدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العُماني، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب نخبة من القيادات الدينية والتقليدية والشخصيات الدولية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وضمت الجلسة شيخ الإسلام الله شكور باشازاده، مفتي القوقاز، والملكة جلاديس مبويا، رئيسة الاتحاد الدولي للمحاميات بالكاميرون، والمتروبوليت إيمانويل أمين خلسيدون، ممثل بطريركية المسكونية في القسطنطينية، فيما أدار النقاش الدكتور محمد السنوسي، المدير التنفيذي لشبكة صانعي السلام الدينيين والتقليديين.

الأزهري: مصر تعتز بعلاقاتها الأخوية مع سلطنة عُمان

ونقل وزير الأوقاف، خلال كلمته، تحيات مصر، قيادة وحكومة وشعبًا، إلى سلطنة عُمان الشقيقة، معربًا عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وأشار إلى أن هذه العلاقات تعكس عمق الروابط الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويدعم تطلعات الأمتين العربية والإسلامية، ويسهم في خدمة الإنسانية جمعاء.

وأعرب الأزهري عن تقديره لخطة مسقط والمسار الذي انبثق عنها، مؤكدًا أنها تعكس حكمة في التعامل مع التحديات، ورؤية بعيدة النظر، وإرادة جادة لجمع الدول والمؤسسات والشركاء حول منهج يرتكز على الحكمة والكلمة الصادقة والعمل المشترك.

وأوضح أن هذا المسار يستهدف مواجهة الكراهية والحروب، وإنهاء الصراعات، وتهيئة الظروف اللازمة لفتح آفاق أوسع أمام السلام والاستقرار، مشددًا على أهمية أن ينطلق صوت الحكمة والعقل من سلطنة عُمان، التي تتميز برزانة مواقفها وسعيها المتواصل إلى الخير والسلام.

وزير الأوقاف: القرآن يؤسس لمشترك إنساني يجمع البشرية

وفي سياق حديثه عن الرؤية القرآنية للمشترك الإنساني، استشهد وزير الأوقاف بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» (الحجرات: 13)، موضحًا أن الآية تؤكد أن اختلاف الشعوب والقبائل غايته التعارف والتلاقي، وليس التنازع والصدام.

وأشار الأزهري إلى أن الهداية القرآنية تتضمن نوعين؛ أولهما هداية خاصة تخاطب المؤمنين، وتوضح الأحكام والتشريعات وما يرتبط بها، والثاني هداية عامة تتوجه إلى جميع البشر، بصرف النظر عن معتقداتهم أو مدى اقتناعهم بالإسلام.

وأوضح أن هذا الخطاب الإنساني العام يظهر في الآيات التي تبدأ بنداءات «يَا أَيُّهَا النَّاسُ»، و«يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ»، و«يَا بَنِي آدَمَ»، لافتًا إلى أن مجموع هذه الآيات يزيد على عشرين آية، ويمكن من خلال جمعها ودراستها استخلاص نحو عشرة مبادئ تمثل أساسًا للمشترك الإنساني.

وأكد أن الخطاب القرآني الشامل يتوجه إلى الإنسان دون تمييز على أساس الدين أو الوطن أو العرق أو غيرها من صور الانتماء، ويذكر البشرية بأصلها الإنساني الواحد، باعتبار أن جميع الناس أبناء آدم، وهو ما يؤسس قاعدة أخلاقية وإنسانية مشتركة لمواجهة الكراهية والعنف والحروب ومخاطر الإبادة.

التعارف بين الحضارات بديل لصدام الشعوب

وشدد وزير الأوقاف على أن التنوع بين الشعوب والثقافات والانتماءات الوطنية ينبغي أن يكون مدخلًا للتعارف والتواصل والتفاهم، لا سببًا للعداء والصدام، مؤكدًا أن العلاقات بين الأمم يجب أن تقوم على تعارف الحضارات بدلًا من السرديات التي تروج لصراعها.

وأوضح أن ترسيخ هذا المبدأ يتطلب تجاوز الخلافات التي تؤجج الكراهية، وتعزيز فرص الحوار والتعاون بين مختلف المجتمعات، بما يساعد على بناء علاقات أكثر استقرارًا واحترامًا للتنوع الإنساني والثقافي.

واختتم الأزهري كلمته بالتأكيد على ضرورة تكثيف التعاون والتحرك المشترك لرفض جميع أشكال الكراهية والحروب والصدام، والعمل على بناء عقد اجتماعي جديد يقوم على التعارف والتفاهم والحوار وتبادل الحكمة والرؤى.

وشدد على أهمية تحويل اللقاءات والمحافل الدولية من مجرد منصات لتبادل الآراء والنقاش إلى مسارات عملية للتفاعل والتنفيذ، تسهم في مواجهة النزاعات وترسيخ السلام، وتعزز فرص التعايش والاستقرار بين الشعوب.

أسامة الأزهري خطة مسقط منتدى خطة مسقط العالمي التعارف بين الحضارات مواجهة خطاب الكراهية وزارة الأوقاف

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