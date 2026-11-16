انطلاق فعاليات أسابيع السكان بديروط وأسيوط ومنفلوط

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بدء تنفيذ فعاليات "أسابيع السكان" بمراكز ديروط وأسيوط ومنفلوط، خلال الفترة من 14 إلى 30 نوفمبر الجاري، في إطار جهود المحافظة لتعزيز الوعي بالقضية السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، وتكثيف الأنشطة التوعوية والخدمات الصحية المرتبطة بتنظيم الأسرة، بما يسهم في الوصول المباشر إلى المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للسكان، بقيادة محمد عبده بخيت، مقرر المجلس بالمحافظة، يواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ الفعاليات، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الصحية والمجتمعية، بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والرسائل التوعوية للمواطنين بمراكز ديروط وأسيوط ومنفلوط والقرى التابعة لها.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الفعاليات تستهدف نشر الوعي بأهمية المباعدة بين الولادات، والتعريف بوسائل تنظيم الأسرة المناسبة، من خلال مشاركة مديرية الصحة بأسيوط، إلى جانب توضيح أدوار الجهات المشاركة وتعزيز التكامل فيما بينها لتقديم خدمات صحية وتوعوية متكاملة، وذلك بإشراف ومتابعة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان ورئيس المجلس القومي للسكان، بما يدعم جهود تحسين الخصائص السكانية والارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي.

وأشار المحافظ إلى أهمية توحيد جهود الجهات المعنية وتكثيف التنسيق المشترك لتنفيذ أنشطة ميدانية مبتكرة وغير تقليدية، تستجيب لاحتياجات المواطنين وتحقق المستهدفات السكانية، مع التركيز على الوصول إلى الفئات المستهدفة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات والبرامج التوعوية.

وأكد اللواء محمد علوان أن «أسابيع السكان» تمثل فرصة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع الوعي بالقضية السكانية وأبعادها التنموية، من خلال الجمع بين التوعية وتقديم الخدمات على أرض الواقع، بما يسهم في تنفيذ أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.