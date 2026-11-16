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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ليلة الحسم في تصفيات أمم أفريقيا 2027.. 11 منتخبًا على موعد مع بطاقة التأهل.. ومصر في المقدمة

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

تترقب الجماهير الأفريقية مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، في ظل امتلاك 11 منتخبًا فرصة حسم تأهلها رسميًا إلى النهائيات مبكرًا.

وتستضيف ثلاث دول النسخة المقبلة من البطولة، وهي كينيا وأوغندا وتنزانيا، بمشاركة 24 منتخبًا، وسط منافسة قوية بين المنتخبات الأفريقية لحجز مقاعدها في العرس القاري.

منتخبات تقترب من حسم التأهل لأمم أفريقيا 2027

وتشهد الجولة الرابعة عددًا من المواجهات المهمة التي قد تحسم تأهل مجموعة من المنتخبات قبل جولتين من نهاية التصفيات، خاصة أن نظام البطولة يمنح بطاقات التأهل لمتصدر ووصيف كل مجموعة، باستثناء المجموعات التي تضم الدول المستضيفة، حيث تتأهل أفضل المنتخبات غير المستضيفة وفقًا لترتيبها.

وفي حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى نتائج المواجهات المباشرة، بداية من عدد النقاط، ثم فارق الأهداف، وعدد الأهداف المسجلة، وأخيرًا الأهداف المسجلة خارج الأرض في تلك المواجهات.

وبعد نهاية مباريات الجولة الثالثة، نجحت منتخبات المغرب وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية ومالي في تحقيق العلامة الكاملة، بحصد 9 نقاط من 3 انتصارات، لتصبح قريبة من ضمان التأهل إلى النهائيات.

منتخب مصر يحتاج للفوز لحسم بطاقة التأهل

ويأتي منتخب مصر ضمن أبرز المرشحين لحجز مقعده في كأس الأمم الأفريقية 2027 خلال الجولة الرابعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا.

ويحتاج الفراعنة إلى تجديد الفوز على منتخب مالاوي من أجل رفع رصيدهم إلى 10 نقاط وضمان التأهل رسميًا، دون انتظار نتائج الجولتين الخامسة والسادسة.

ويمتلك منتخب أنجولا الفرصة ذاتها، إذ يستطيع حسم تأهله حال تحقيق الفوز على جنوب السودان، ليصل أيضًا إلى 10 نقاط، وهو رصيد لن يتمكن مالاوي وجنوب السودان من الوصول إليه.

المغرب وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية على موعد مع التأهل

وفي المجموعة الأولى، يقترب منتخب المغرب من حسم بطاقة التأهل بعدما جمع 9 نقاط في صدارة الترتيب، ويكفيه الفوز على النيجر خلال الجولة الرابعة للوصول إلى 12 نقطة وضمان الوجود ضمن أول مركزين.

كما يستطيع منتخب كوت ديفوار، متصدر المجموعة الثالثة، حسم تأهله حال تكرار فوزه على منتخب جامبيا، الذي يمتلك 6 نقاط.

وفي المجموعة الخامسة، يملك منتخب الكونغو الديمقراطية فرصة قوية للتأهل، بعدما حصد 9 نقاط، إذ يحتاج إلى الفوز على سيراليون للوصول إلى النقطة 12.

بنين وبوركينا فاسو والكاميرون يطاردون بطاقة التأهل

وتشهد المجموعة السادسة منافسة قوية بين منتخبي بنين وبوركينا فاسو، بعدما جمع كل منهما 7 نقاط وتقاسما صدارة الترتيب.

ويلتقي منتخب بنين مع أفريقيا الوسطى، التي لم تحصد أي نقاط، بينما يواجه منتخب بوركينا فاسو نظيره الموريتاني صاحب الـ3 نقاط، ويمنح الفوز أيًا من المنتخبين فرصة الوصول إلى 10 نقاط وحسم التأهل.

وفي المجموعة السابعة، يستطيع منتخب الكاميرون، صاحب الـ7 نقاط، ضمان التأهل حال فوزه على ناميبيا، التي تمتلك 3 نقاط، بينما يلتقي منتخب جزر القمر، صاحب الـ4 نقاط، مع الكونغو التي جمعت نقطتين.

الجزائر والسنغال ومالي تبحث عن حسم التأهل

أما في المجموعة التاسعة، فيتصدر منتخب الجزائر الترتيب برصيد 7 نقاط، متقدمًا على زامبيا صاحبة المركز الثاني بـ4 نقاط، ويحتاج محاربو الصحراء إلى الفوز على توجو، صاحبة الـ3 نقاط، من أجل حسم التأهل.

وفي المجموعة العاشرة، يتصدر منتخب السنغال برصيد 7 نقاط، ويملك فرصة التأهل رسميًا حال تحقيق الفوز على منتخب السودان، الذي جمع 3 نقاط.

كما يقترب منتخب مالي من حجز مقعده في النهائيات، بعدما حصد 9 نقاط في صدارة المجموعة الحادية عشرة، ويحتاج إلى الفوز على رواندا، صاحبة المركز الثاني برصيد 6 نقاط، لضمان التأهل.

المنتخبات التي تملك فرصة التأهل لأمم أفريقيا 2027 بالجولة الرابعة

مصر

المغرب

كوت ديفوار

الكونغو الديمقراطية

مالي

أنجولا

بنين

بوركينا فاسو

الكاميرون

الجزائر

السنغال

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