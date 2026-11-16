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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قمة مشتعلة في برلين.. موعد مباراة ألمانيا وهولندا والقنوات الناقلة في دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا وهولندا
ألمانيا وهولندا
حسن العمدة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الاثنين، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي ألمانيا وهولندا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2026-2027.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة، حيث تقام ضمن منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول، التي تضم أيضًا منتخبي اليونان وصربيا، في مواجهة يسعى خلالها كل منتخب لإنهاء مشواره في دور المجموعات بأفضل صورة.

ويدخل منتخب ألمانيا اللقاء بعدما خاض خمس مباريات، حقق خلالها انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة.

واستهل منتخب الماكينات مشواره بالتعادل أمام هولندا بنتيجة 1-1، ثم خسر أمام اليونان بهدف دون رد، قبل أن يفوز على صربيا بهدفين نظيفين، ويتعادل مجددًا مع اليونان دون أهداف، ثم يحقق الانتصار على صربيا بنتيجة 3-1 في الجولة الخامسة.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب هولندا المواجهة بسجل خالٍ من الهزائم، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادل في مباراتين خلال الجولات الخمس الماضية.

وبدأ الطواحين مشوارهم بالتعادل مع ألمانيا بهدف لمثله، ثم الفوز على صربيا بنتيجة 2-1، والتعادل مع اليونان بنتيجة 2-2، قبل تجديد انتصارهم على صربيا بالنتيجة نفسها، ثم تحقيق فوز عريض على اليونان بسبعة أهداف دون مقابل في الجولة الخامسة.

موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

تقام مباراة ألمانيا وهولندا اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا

تُذاع مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر نقل مباراة ألمانيا وهولندا عبر قناة beIN Sports HD 1.

كرة القدم الأوروبية ألمانيا وهولندا دوري الأمم الأوروبية

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