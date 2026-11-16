تعاون بين مصر واليمن في مجال تمكين المرأة

عقدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لقاءً مع الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالجمهورية اليمنية، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي عُقد بالقاهرة يومي 10 و11 نوفمبر 2026، ونظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، حيث هدف اللقاء بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة.



وأكدت المستشارة أمل عمار، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، في ظل ايمان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكينها كشريك أساسي في بناء الوطن وصناعة مستقبله، مشيرةً إلى ما حققته من إنجازات بارزة، وما تشهده من تطور في فرص تولي المناصب القيادية والمشاركة في مختلف المجالات، مشددةً على أهمية توطيد التعاون وتبادل الخبرات في مجالات دعم المرأة وتمكينها.



من جانبها، أعربت الدكتورة عهد جعسوس عن تقديرها للتجربة المصرية في مجال دعم وتمكين المرأة، وتطلعها إلى الاستفادة من الخبرات المصرية لتوسيع مشاركة المرأة اليمنية في مختلف المجالات.