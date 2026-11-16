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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إذاعة أغاني في المساجد.. ماذا حدث في الأردن عند صلاة الفجر؟

الأدرن
الأدرن
محمد على

أعلنت السلطات الأردنية صباح اليوم الإثنين 16 نوفمبر، أن خللاً تقنياً في أنظمة الإذاعة أدى إلى تداخل في البث، مما تسبب في إذاعة أغانٍ للفنانة وردة الجزائرية عبر مكبرات الصوت في عدد من المساجد تزامناً مع موعد أذان الفجر.


فوجئ المصلون والأهالي فجر اليوم ببث مقاطع غنائية عبر مكبرات المساجد المرتبطة بنظام الأذان الموحد قبل أذان الفجر وخلاله لأكثر من دقيقة.


جرى بعد ذلك قطع البث الغنائي فوراً واستكمال رفع الأذان بشكل طبيعي.

وحول ذلك، جرى بث توضيح لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، حيث أكد مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مهند الصفدي، في تصريحات نقلتها وكالة عمون الأردنية، أن الحادثة نجمت عن خلل فني خارج عن الإرادة البشرية تسبب بتداخل الموجات في الأنظمة الإذاعية.

أشار الصفدي إلى معالجة العطل مباشرةً والعمل على تحديث الأنظمة القديمة لضمان عدم تكراره.
وأعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الطوالبة، بحسب ما أوردته صحيفة الدستور الأردنية، تشكيل لجنة مختصة للتحقق من ملابسات الواقعة وإصدار بيان تفصيلي يوضح الأسباب الفنية الدقيقة.

الأردن السلطات الخلل التقني وردة الجزائرية أذان الفجر صلاة الفجر

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