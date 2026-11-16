"جولدمان ساكس" يحذر من فائض كبير في سوق النفط يهدد الأسعار بالهبوط خلال 2027

حذرت مجموعة "جولدمان ساكس" من أن سوق النفط العالمية تتجه إلى تسجيل فائض كبير في المعروض خلال 2027، ما قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض رغم استمرار مخاطر تعطل الإمدادات، في ظل قدرة المنتجين على التكيف مع الاضطرابات واستعادة تدفقات الخام عبر مسارات بديلة.

وتتوقع المجموعة أن يصل فائض إنتاج النفط الخام على الطلب النهائي إلى نحو 2 مليون برميل يوميًا في 2027، حتى مع افتراض حدوث اضطرابات في الإمدادات تعادل نصف هذا الحجم.

وبحسب السيناريو الأساسي للمحللين، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 88 دولارًا للبرميل العام المقبل، قبل أن يتراجع إلى 78 دولارًا بنهاية 2027 مع تراجع علاوة المخاطر تدريجيًا.

وشهد سوق النفط العالمي اضطرابات حادة خلال العام الجاري بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي أدت في بدايتها إلى تعطيل جزء من إنتاج المنطقة، قبل أن يتمكن المنتجون من استخدام مسارات تصدير بديلة واستعادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن سوق النفط العالمية تتجه إلى تسجيل فائض في المعروض للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع.

وترى "جولدمان ساكس" أن سوق النفط في 2027 سيشهد مجددًا مواجهة بين ارتفاع مخاطر تعطل الإمدادات وزيادة قدرة السوق على التكيف مع هذه الاضطرابات.

وتتوقع المجموعة أن ترتفع إمدادات الشرق الأوسط فوق متوسط مستويات 2025، مدعومة باستمرار عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى وإضافة خطوط أنابيب جديدة، في حين يتوقف نمو الإمدادات من بقية مناطق العالم تقريبًا.

وفي المقابل، لن تكون الصين، التي تعد عادة أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، عاملًا داعمًا لارتفاع الأسعار، إذ تتوقع جولدمان ساكس استمرار ضعف استهلاك وقود النقل البري، بما يخفض الطلب على النفط بنحو 400 ألف برميل يوميًا.

وأضاف المحللون أن إجمالي الطلب الصيني على النفط بلغ على الأرجح ذروته في 2025.

وتراجعت أسعار خام برنت إلى أقل من 95 دولارًا للبرميل اليوم الاثنين بعد انخفاضها بأكثر من 1%.

وكان الخام قد سجل أعلى مستوى له هذا العام عند أكثر من 126 دولارًا للبرميل في أبريل، وهو أعلى سعر خلال التعاملات اليومية منذ 2022، بينما بلغ متوسط سعره منذ بداية العام نحو 91 دولارًا للبرميل.