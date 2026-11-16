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منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني علي ماهر، اليوم الاثنين 16 نوفمبر، استعداداته لمواجهة مالاوي، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء 17 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويخوض المنتخب الوطني مواجهة مالاوي خارج الديار، بعدما حقق فوزًا عريضًا في لقاء الذهاب بالجولة الثالثة، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، ليضع قدمًا قوية في سباق المنافسة على التأهل للبطولة القارية.

ومن المنتظر أن يركز الجهاز الفني خلال المران الختامي على وضع اللمسات الأخيرة على خطة المباراة، ومراجعة الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب الوقوف على الحالة البدنية والفنية لجميع اللاعبين، قبل تحديد التشكيل الأساسي الذي سيخوض المواجهة.

ويسعى علي ماهر إلى الحفاظ على المستوى الذي ظهر به لاعبو المنتخب خلال المواجهة الماضية، مع ضرورة التعامل بتركيز مع اختلاف ظروف المباراة، خاصة أن اللقاء يقام خارج الأراضي المصرية.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية في تصفيات أمم أفريقيا

ويتربع منتخب مصر على صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 3 مباريات، حقق خلالها الفوز على جنوب السودان بنتيجة 5-0، وعلى مالاوي بخماسية نظيفة، بينما تعادل سلبيًا مع أنجولا.

ويحتل منتخب أنجولا المركز الثاني برصيد 7 نقاط من مباراتين، فيما يأتي منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، ويتذيل جنوب السودان ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد خوض مباراتين.

ويدخل الفراعنة مواجهة مالاوي بهدف تحقيق انتصار جديد يعزز صدارتهم للمجموعة، ويقربهم خطوة إضافية من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم علي ماهر مالاوي كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية 2027

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