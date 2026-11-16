عمر مرموش ينافس على عرش هدافي أفريقيا.. نجم مصر يطارد الصدارة قبل موقعة الجولة الرابعة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأفريقية إلى منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027، التي تشهد مواجهات قوية يومي الاثنين والثلاثاء، وسط منافسة مشتعلة بين نجوم القارة على صدارة جدول ترتيب الهدافين.

وشهدت الجولات الثلاث الأولى من التصفيات تألق عدد من اللاعبين، بعدما نجح 9 لاعبين في تسجيل 3 أهداف لكل منهم، ليتقاسموا صدارة قائمة الهدافين قبل انطلاق الجولة الرابعة.

ويأتي المصري عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر، ضمن قائمة المتصدرين، بعدما سجل 3 أهداف خلال الجولات الماضية، بالتساوي مع عدد من أبرز نجوم القارة، على رأسهم مارشال مونيتسي لاعب زيمبابوي، ويان ويسا نجم الكونغو الديمقراطية، وأشرف حكيمي قائد منتخب المغرب.

ويترقب مرموش مواجهة منتخب مصر المقبلة أمام مالاوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، والتي تمثل فرصة جديدة أمام مهاجم الفراعنة لتعزيز رصيده التهديفي والانفراد بصدارة ترتيب الهدافين.

وتضم قائمة المتنافسين على القمة أيضًا دينيس بوانجا لاعب الجابون، وإدريسا كولي نجم جامبيا، وتوسين أييجون لاعب بنين، وريليبوهيلي موفوكينج لاعب جنوب أفريقيا، ورودولفو ألوكو لاعب بنين، بعدما سجل كل منهم 3 أهداف.

ترتيب هدافي تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 قبل الجولة الرابعة

عمر مرموش – مصر: 3 أهداف.

مارشال مونيتسي – زيمبابوي: 3 أهداف.

يوان ويسا – الكونغو الديمقراطية: 3 أهداف.

أشرف حكيمي – المغرب: 3 أهداف.

دينيس بوانجا – الجابون: 3 أهداف.

إدريسا كولي – جامبيا: 3 أهداف.

توسين أييجون – بنين: 3 أهداف.

ريليبوهيلي موفوكينج – جنوب أفريقيا: 3 أهداف.

رودولفو ألوكو – بنين: 3 أهداف.

وتتواصل المنافسة خلال الجولة الرابعة، في ظل طموح عمر مرموش لمواصلة التألق بقميص منتخب مصر، واستغلال المواجهة المقبلة من أجل فض الشراكة على صدارة هدافي التصفيات الأفريقية.