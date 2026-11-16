قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر مرموش ينافس على عرش هدافي أفريقيا.. نجم مصر يطارد الصدارة قبل موقعة الجولة الرابعة
بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027
البانيه بـ 205 جنيهات.. أسعار الفراخ والبيض الآن بالأسواق
مصر تطرح رؤيتها للسلام وإعادة الإعمار في إفريقيا أمام قمة الفرانكوفونية
الاتحاد الأوروبي: سوريا بحاجة إلى دعم عاجل لضمان استقرارها
طلب إحاطة فى النواب لتقنين التعدين الأهلي وحماية ثروات الذهب المصرية
بحبهم.. جراديشار يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح جديد عن مستقبله
3 شروط تحسم حقوق الزوجة.. هل يجوز اشتراط عدم الزواج بأخرى؟
بعد توليه رئاسة لجنة الأمن بالكنيست.. ليبرمان يستدعي رؤساء الموساد والشاباك
كلوب في اختبار الحسم أمام تشافي.. ألمانيا تبحث عن إنقاذ مشوارها الأوروبي وهولندا تتمسك بالصدارة
محمد عادل: حكم مباراة الأهلي وبيراميدز لن يختلف عن السلوفيني أوبيرونوفيتش الذي أدار لقاء القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى: مصطفى شوبير يمتلك شخصية ورؤية.. ويذكرني بثابت البطل وعادل المأمور

مصطفي شوبير وطارق يحيي
مصطفي شوبير وطارق يحيي
منار نور

أشاد طارق يحيى بالمستوى الفني الذي يقدمه مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه يمتلك العديد من المقومات التي تجعله من الحراس المميزين، سواء على مستوى الشخصية أو الإمكانيات الفنية.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مصطفى شوبير من حراس المرمى الذين يمتلكون شخصية ورؤية داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه يذكره بالثنائي ثابت البطل وعادل المأمور، لما كانا يتمتعان به من إمكانيات فنية عالية.

وأضاف أن شوبير يتميز بحسن التمركز وسرعة رد الفعل، موضحًا أنه يجيد التوقع والتحرك إلى المكان الذي تتجه إليه الكرة، إلى جانب تألقه في التصدي لركلات الجزاء.

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مباراتين دون تلقي أي هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري، فيما يطمح الفريق السماوي إلى الحفاظ على سجله الخالي من التعادلات والهزائم ومواصلة تربعه على القمة.

مصطفي شوبير طارق يحيي الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

أسعار الخضروات

موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل في الأسواق.. الفلاحين تجيب

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

إبراهيم سعيد ومحمد صلاح

إبراهيم سعيد يرد على منتقديه بعد تحدي محمد صلاح: تاريخي بيتكلم عنى والملعب هو الفيصل

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

وزير الصناعة مع نظيره الهندي

وزير الصناعة يبحث مع وزير التجارة والصناعة الهندي سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك

"بيتكوين" تتداول قرب 65 ألف دولار مع استمرار خروج الاستثمارات من صناديقها

"بيتكوين" تتداول قرب 65 ألف دولار مع استمرار خروج الاستثمارات من صناديقها

الذهب يستقر مع ترقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

الذهب يستقر مع ترقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

بالصور

6 أطعمة تمنحك نوما أعمق.. تنقذك من الأرق

أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق
أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق
أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق

ابتعد عنها.. أكلات لا تتناولها أثناء إصابتك بالبرد لتجنب زيادة الأعراض

اكلات ممنوعة بالبرد
اكلات ممنوعة بالبرد
اكلات ممنوعة بالبرد

أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها

أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها
أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها
أسباب الشعور بالحموضة بعد تناول الطعام.. 7 عادات خاطئة تزيد حرقة المعدة وكيفية تجنبها

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم 16 نوفمبر بالمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد