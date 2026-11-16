طارق يحيى: مصطفى شوبير يمتلك شخصية ورؤية.. ويذكرني بثابت البطل وعادل المأمور

أشاد طارق يحيى بالمستوى الفني الذي يقدمه مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه يمتلك العديد من المقومات التي تجعله من الحراس المميزين، سواء على مستوى الشخصية أو الإمكانيات الفنية.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مصطفى شوبير من حراس المرمى الذين يمتلكون شخصية ورؤية داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه يذكره بالثنائي ثابت البطل وعادل المأمور، لما كانا يتمتعان به من إمكانيات فنية عالية.

وأضاف أن شوبير يتميز بحسن التمركز وسرعة رد الفعل، موضحًا أنه يجيد التوقع والتحرك إلى المكان الذي تتجه إليه الكرة، إلى جانب تألقه في التصدي لركلات الجزاء.

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مباراتين دون تلقي أي هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري، فيما يطمح الفريق السماوي إلى الحفاظ على سجله الخالي من التعادلات والهزائم ومواصلة تربعه على القمة.