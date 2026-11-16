جربت الملوخية ومش بحبها.. جراديشار يفاجئ المصريين بتصريح غير متوقع عن الأكلات الشعبية

كشف السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق، عن عدم تفضيله تناول الأطعمة المصرية، موضحًا أن طبيعة الطعام وطريقة إعداده لا تتناسب مع جهازه الهضمي.

جراد يشار

وقال جراديشار، في تصريحات عبر قناة «ON SPORT»: «لا يمكنني تناول الطعام المصري لأنه يصعب عليّ هضمه، أنا أحترم هذا الطعام وأحترم الثقافة، ولكن لا أتحمل الطريقة، أعرف الملوخية وجربتها، ولكن لم تعجبني».

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة في ظل الصراع بين الفريقين على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مواجهتين، دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الثماني، ليحصد العلامة الكاملة حتى الآن.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام بيراميدز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر، وإشعال المنافسة على قمة جدول ترتيب الدوري، بينما يطمح الفريق السماوي لمواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على صدارته.